Инвесткомпания Central Properties нашла партнера на покупку крупного торгового центра «Триумф молл» в Саратове

«Триумф молл» был построен в 2010 г., это один из крупнейших торговых центров в Саратове. Его собственником является Инвестиционно-ипотечная компания, ее конечные бенефициары не раскрываются. Несколько лет назад у этой компании, судя по всему, возникли финансовые сложности. По крайней мере, в 2021 г. Сбербанк, который выступал залоговым кредитором этого объекта, выставил его на продажу по цене в 4,2 млрд руб. Но тогда найти покупателей не удалось. Последний аукцион проходил уже по цене 3,8 млрд руб. Именно столько заплатили новые владельцы объекта, говорят консультанты.