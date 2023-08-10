Инвесткомпания Central Properties нашла партнера на покупку крупного торгового центра «Триумф молл» в Саратове

Инвесткомпания Central Properties нашла партнера на покупку крупного торгового центра «Триумф молл» в СаратовеЕго совладельцем стал новый собственник петербургского комплекса «Невский центр»
Сбербанк закрыл сделку по продаже торгово-развлекательного центра «Триумф молл» (58 000 кв. м), расположенного на ул. Зарубина в Саратове. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектом. По их словам, покупателем стала структура инвесткомпании Central Properties и фирмы «Аптекарский», которая владеет несколькими торговыми комплексами в Санкт-Петербурге. Президент Central Properties Денис Степанов, а также представитель ООО «Аптекарский» Дмитрий Быков эту информацию подтвердили. По их словам, объект планируется перевести в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением УК «Парус управление активами». Паи в нем будут предложены розничным инвесторам. Запрос в Сбербанк остался без ответа.
«Триумф молл» был построен в 2010 г., это один из крупнейших торговых центров в Саратове. Его собственником является Инвестиционно-ипотечная компания, ее конечные бенефициары не раскрываются. Несколько лет назад у этой компании, судя по всему, возникли финансовые сложности. По крайней мере, в 2021 г. Сбербанк, который выступал залоговым кредитором этого объекта, выставил его на продажу по цене в 4,2 млрд руб. Но тогда найти покупателей не удалось. Последний аукцион проходил уже по цене 3,8 млрд руб. Именно столько заплатили новые владельцы объекта, говорят консультанты.