Реорганизацией «МиГа» на «Динамо» будет заниматься Capital Group

Реорганизацией «МиГа» на «Динамо» будет заниматься Capital GroupОна стала победителем торгов на право строительства там более 2,3 млн кв.м недвижимости
Связанная с девелопером Capital Group компания «Энимерози» стала победителем торгов на право реорганизации 63,5 га (большую часть этой территории сейчас занимает самолетостроительный завод «МиГ») напротив стадиона «Динамо» на Ленинградском шоссе. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на инвестиционном портале столичной мэрии. Там же сказано, что она стала единственным участников конкурса, лот достался ей по стартовой цене – 987,9 млн руб. Представитель Capital Group от комментариев отказался.
Победитель торгов, согласно лотовой документации, сможет построить на данной площадке 2,34 млн кв. м недвижимости. Из них порядка 1,4 млн кв. м придется на жилье, остальное – на коммерческие объекты и социальную инфраструктуру. Инвестиции в весь проект могут превысить 300 млрд руб., говорилось в сообщении столичного департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений.
То, что победителем торгов стала Capital Group – очевидно, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Дело в том, что по условиям акуциона в нем мог принять только тот девелопер, у которого есть опыт в реализации объектов высотой более , чем 350 м. Под эти параметры подходили лишь Capital Group (она возводила башню «Око» на 354 м в деловом центре «Москва-сити»), Aeon corporation Романа Троценко (в ее портфеле есть башня «Восток» комплекса «Федерация» на 373 м), а также подрядчики петербургского бизнес-центра «Лахта-центр» (462 м).
Интерес Capital Group к этому проекту понятен, говорит директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он напоминает, что это один из ведущих застройщиков столицы, у которого есть опыт в возведении масштабных и комплексных проектов. Инвестиции в строительство только жилой части он оценивает в 180-200 млрд руб.
Capital Group – один из крупнейших девелоперов премиального жилья в Москве с общим портфелем в 9 млн кв. м. Среди проектов компании – The Residences at Mandarin Oriental на Софийской набережной, Capital Towers на Краснопресненской набережной, многофункциональный комплекс «Око» в «Москва-сити», жилой комплекс «Бадаевский» на Кутузовском проспекте. Владелец компании – бизнесмен Павел Тё.
Изначально на данной территории находился завод «МиГ», который специализировался на производстве военных и гражданских самолетов. Впоследствии, его мощности были выведены в Подмосковье, а сама площадка была в 2021 г. выставлена на торги в рамках финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). В итоге она перешла правительству Москвы, с тех пор рассматривались различные варианты ее застройки. Источники «Ведомостей» говорили, что принять участие в ней планировала компания «Амиго холдинг», созданная в самом начале февраля крупнейшими девелоперами Москвы. 40% в ней, в частности, принадлежит Capital Group и ГК ПИК, еще по 20% – у MR Group, ЛСР и Asterus (входит в Vi Holding Виталия Мащицкого). Впрочем, эти планы так и не были осуществлены.