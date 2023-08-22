Реорганизацией «МиГа» на «Динамо» будет заниматься Capital Group

Изначально на данной территории находился завод «МиГ», который специализировался на производстве военных и гражданских самолетов. Впоследствии, его мощности были выведены в Подмосковье, а сама площадка была в 2021 г. выставлена на торги в рамках финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). В итоге она перешла правительству Москвы, с тех пор рассматривались различные варианты ее застройки. Источники «Ведомостей» говорили, что принять участие в ней планировала компания «Амиго холдинг», созданная в самом начале февраля крупнейшими девелоперами Москвы. 40% в ней, в частности, принадлежит Capital Group и ГК ПИК, еще по 20% – у MR Group, ЛСР и Asterus (входит в Vi Holding Виталия Мащицкого). Впрочем, эти планы так и не были осуществлены.