Госкомпания Дом.РФ продаст бывшую дачу Сталина рядом с Мытищами

Усадьба «Липки» («Липовка») была построена еще в XIX в. Ее первым владельцем был купец и городской глава Москвы Александр Алексеев. Именно при нем на участке было построено основное здание имения (господский дом) и разбит липовый парк. Позже усадьбой владела его семья. После Октябрьской революции комплекс был национализирован и отдан под интернат. А в 1932 г. имение стало личной дачей Иосифа Сталина, на которую он переехал после смерти жены из «Зубалово-4» в Одинцовском районе. Здесь он жил на протяжении двух лет, после чего переехал на дачу в Кунцеве. После его смерти имением пользовались высокопоставленные правительственные чиновники. В 1989 г. объект был передан для размещения загородного реабилитационного центра для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 г. его закрыли на реконструкцию.