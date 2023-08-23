Госкомпания Дом.РФ продаст бывшую дачу Сталина рядом с Мытищами

Госкомпания Дом.РФ продаст бывшую дачу Сталина рядом с МытищамиОбъект оценивается в 400–500 млн рублей
Дом.РФ планирует провести в IV квартале 2023 г. аукцион по продаже усадьбы «Липки», расположенной в Вешках Мытищинского района на севере Московской области. Это следует из информации, опубликованной на сайте госкомпании. В презентации объекта сказано, что общая площадь строений комплекса составляет порядка 4000 кв. м, в лот также войдет участок на 38,4 га. Представитель Дом.РФ пояснил «Ведомостям», что сейчас проходит процедура оценки лота, его начальная стоимость будет определена в ближайшее время. Он также пояснил, что объект был передан под управление госкомпании решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.
Усадьба «Липки» («Липовка») была построена еще в XIX в. Ее первым владельцем был купец и городской глава Москвы Александр Алексеев. Именно при нем на участке было построено основное здание имения (господский дом) и разбит липовый парк. Позже усадьбой владела его семья. После Октябрьской революции комплекс был национализирован и отдан под интернат. А в 1932 г. имение стало личной дачей Иосифа Сталина, на которую он переехал после смерти жены из «Зубалово-4» в Одинцовском районе. Здесь он жил на протяжении двух лет, после чего переехал на дачу в Кунцеве. После его смерти имением пользовались высокопоставленные правительственные чиновники. В 1989 г. объект был передан для размещения загородного реабилитационного центра для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 г. его закрыли на реконструкцию.