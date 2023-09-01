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«Гранд-отель Сухум» в столице Абхазии продадут на аукционе

За права требования к нему структура ВЭБ.РФ хочет выручить свыше 400 млн рублей
Дарья Молоткова
grandhotelsukhum.ru

Связанная с ВЭБ.РФ компания «ВЭБ капитал» выставила на аукцион права требования к ООО «Гранд-отель Сухум 2», на балансе которой находится одноименный гостиничный комплекс в Абхазии. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там же сказано, что сам аукцион по продаже актива состоится 10 октября, его начальная стоимость составит 432 млн руб. Он будет проходить на понижение цены, говорится в документации. Представитель ВЭБ.РФ от комментариев отказался.

Сам «Гранд-отель Сухум», судя по лотовой документации, представляет собой гостиничный комплекс на 42 номера общей площадью 2882 кв. м. Объект был построен в 2020 г. и введен в эксплуатацию еще спустя два года. Еще в 2015 г. он стал одним из абхазских инвестиционных проектов на сумму 1,2 млрд руб., в программе кредитования которых участвовал ВЭБ.РФ. Среди них также было предприятие по производству джемов «Абхазские сады», теплица «Кындыг-агро», завод по изготовлению полуфабрикатов и макаронных изделий «Зодиак» и проч., сообщал тогда «Sputnik Абхазия». На строительство «Гранд-отеля Сухум» планировалось выделить 182,4 млн руб., из которых 130 млн пришлось бы на заемные средства и 52,4 млн – на собственные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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