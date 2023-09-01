«Гранд-отель Сухум» в столице Абхазии продадут на аукционе

Сам «Гранд-отель Сухум», судя по лотовой документации, представляет собой гостиничный комплекс на 42 номера общей площадью 2882 кв. м. Объект был построен в 2020 г. и введен в эксплуатацию еще спустя два года. Еще в 2015 г. он стал одним из абхазских инвестиционных проектов на сумму 1,2 млрд руб., в программе кредитования которых участвовал ВЭБ.РФ. Среди них также было предприятие по производству джемов «Абхазские сады», теплица «Кындыг-агро», завод по изготовлению полуфабрикатов и макаронных изделий «Зодиак» и проч., сообщал тогда «Sputnik Абхазия». На строительство «Гранд-отеля Сухум» планировалось выделить 182,4 млн руб., из которых 130 млн пришлось бы на заемные средства и 52,4 млн – на собственные.