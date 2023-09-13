Мэрия в первой половине 2023 года одобрила строительство 20 млн кв. м недвижимости

С января по июнь 2023 г. столичные власти согласовали строительство 19,6 млн кв. м недвижимости. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По ее словам, это на 24% больше, чем было одобрено в первом полугодии прошлого года. Город разрешил возвести 11 млн кв. м жилья, почти 4 млн кв. м торгово-административной недвижимости, пояснила Пятова. Остальное – промышленные объекты и социальная инфраструктура.