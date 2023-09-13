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Мэрия в первой половине 2023 года одобрила строительство 20 млн кв. м недвижимости

Это почти на четверть больше, чем в прошлом году
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

С января по июнь 2023 г. столичные власти согласовали строительство 19,6 млн кв. м недвижимости. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По ее словам, это на 24% больше, чем было одобрено в первом полугодии прошлого года. Город разрешил возвести 11 млн кв. м жилья, почти 4 млн кв. м торгово-административной недвижимости, пояснила Пятова. Остальное – промышленные объекты и социальная инфраструктура.

Среди одобренных проектов, к примеру, жилой комплекс и бизнес-центр на 150 000 кв. м на Старокалужском шоссе на юго-западе Москвы (девелопер – Stone Hedge). 221 000 кв. м недвижимости, включая жилье, появится между Звенигородским шоссе, 2-м и 3-м Силикатными проездами (девелопер – Sezar Group).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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