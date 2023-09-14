Девелопер «Альфа строй» приобрел крупный земельный участок под Ногинском

Девелопер «Альфа строй» приобрел крупный земельный участок под НогинскомНа этой площадке он сможет построить склад почти на 300 000 кв. м
Строительная компания «Альфа строй» заключила предварительный договор на покупку 60 га в 25 км от МКАД по Горьковскому шоссе: участок находится рядом с поселком Обухово недалеко от подмосковного Ногинска. Об этом рассказал представитель IBC Real Estate, которая выступала консультантом этой сделки. В «Альфа строе» эту информацию подтвердили.
На самой площадке, как говорят собеседники «Ведомостей», будет построен логопарк «Кашино», он будет включать в себя 280 000 кв. м складов и 20 000 кв. м промышленных площадей.
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