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Девелопер «Альфа строй» приобрел крупный земельный участок под Ногинском

На этой площадке он сможет построить склад почти на 300 000 кв. м
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Строительная компания «Альфа строй» заключила предварительный договор на покупку 60 га в 25 км от МКАД по Горьковскому шоссе: участок находится рядом с поселком Обухово недалеко от подмосковного Ногинска. Об этом рассказал представитель IBC Real Estate, которая выступала консультантом этой сделки. В «Альфа строе» эту информацию подтвердили.

На самой площадке, как говорят собеседники «Ведомостей», будет построен логопарк «Кашино», он будет включать в себя 280 000 кв. м складов и 20 000 кв. м промышленных площадей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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