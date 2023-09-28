Morgan Stanley нашел покупателя на свой последний российский актив в сфере недвижимости

Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII договаривается о продаже 50% торгово-развлекательного центра «Галерея» (192 000 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге арабской Mubadala Investment Company. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон планирующейся сделки. Эту информацию также подтвердили два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, переговоры находятся на продвинутой стадии. Представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. В российском офисе Mubadala Investment Company на запрос «Ведомостей» не ответили.