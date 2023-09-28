Morgan Stanley нашел покупателя на свой последний российский актив в сфере недвижимости

Morgan Stanley нашел покупателя на свой последний российский актив в сфере недвижимостиДолю в петербургском торговом центре «Галерея» может приобрести его совладелец – Mubadala Investment из ОАЭ
Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII договаривается о продаже 50% торгово-развлекательного центра «Галерея» (192 000 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге арабской Mubadala Investment Company. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон планирующейся сделки. Эту информацию также подтвердили два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, переговоры находятся на продвинутой стадии. Представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. В российском офисе Mubadala Investment Company на запрос «Ведомостей» не ответили.
Сам комплекс считается одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в Санкт-Петербурге. Его в 2010 г. построила казахстанская Meridian Capital, вложив в проект свыше $500 млн. Спустя год «Галерею» за рекордные $1,1 млрд приобрел фонд Morgan Stanley. Почти 75% средств на эту сделку предоставила китайская China Investment Corporation (CIC). Остается ли эта компания в проекте, не известно. Получить комментарии CIC не удалось.