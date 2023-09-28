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Morgan Stanley нашел покупателя на свой последний российский актив в сфере недвижимости

Долю в петербургском торговом центре «Галерея» может приобрести его совладелец – Mubadala Investment из ОАЭ
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII договаривается о продаже 50% торгово-развлекательного центра «Галерея» (192 000 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге арабской Mubadala Investment Company. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон планирующейся сделки. Эту информацию также подтвердили два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, переговоры находятся на продвинутой стадии. Представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. В российском офисе Mubadala Investment Company на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сам комплекс считается одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в Санкт-Петербурге. Его в 2010 г. построила казахстанская Meridian Capital, вложив в проект свыше $500 млн. Спустя год «Галерею» за рекордные $1,1 млрд приобрел фонд Morgan Stanley. Почти 75% средств на эту сделку предоставила китайская China Investment Corporation (CIC). Остается ли эта компания в проекте, не известно. Получить комментарии CIC не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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