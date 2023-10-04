Территория автокомбината им. Краузе в Мневниках вновь меняет владельца

Территория автокомбината им. Краузе в Мневниках вновь меняет владельцаТеперь строительством жилого комплекса на его месте будет заниматься девелопер «Бэсткон»
Девелопер «Бэсткон» выкупает у компании «Sminex Интеко» бывший участок автокомбината им. Геннадия Краузе в Мневниках (Москва), рассказали два консультанта, работавших с участниками переговоров. Его площадь – 5,5 га. Эта информация подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». В середине августа новым генеральным директором компании «Специализированный застройщик «Мневники-девелопмент», на балансе которой и находится данная площадка, стала Наталья Устинова. Она с 2017 г. возглавляет ООО «Летчика Бабушкина». Жилой комплекс по этому адресу строил «Бэсткон», напоминают собеседники «Ведомостей». Связаны с этим застройщиком и владельцы «Летчика Бабушкина» – ООО «Ситистрой» и ООО «Ситигрупп», согласно «СПАРК-Интерфаксу». Представитель «Бэсткона» на запрос не ответил. В «Sminex Интеко» от комментариев отказались.
Площадка на ул. Мневники несколько раз меняла владельцев за последние пару лет. В начале 2021 г. ее у владельцев автокомбината им. Краузе приобрела MR Group. А уже в конце года новым владельцем участка стала «Интеко». Этого девелопера в прошлом году у банка «Траст» выкупила Sminex. После этого объединенная компания избавилась от ряда активов – в их числе 35 га на Вагоноремонтной улице в Москве и подразделение в Ростове-на-Дону. Сейчас «Sminex Интеко» продолжает продавать площадки, которые не соответствуют ее стратегии развития, говорят два консультанта, работавших с компанией.