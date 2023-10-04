Территория автокомбината им. Краузе в Мневниках вновь меняет владельца

Площадка на ул. Мневники несколько раз меняла владельцев за последние пару лет. В начале 2021 г. ее у владельцев автокомбината им. Краузе приобрела MR Group. А уже в конце года новым владельцем участка стала «Интеко». Этого девелопера в прошлом году у банка «Траст» выкупила Sminex. После этого объединенная компания избавилась от ряда активов – в их числе 35 га на Вагоноремонтной улице в Москве и подразделение в Ростове-на-Дону. Сейчас «Sminex Интеко» продолжает продавать площадки, которые не соответствуют ее стратегии развития, говорят два консультанта, работавших с компанией.