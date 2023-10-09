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Американская Hines продолжает избавляться от активов в России

Она выставила на продажу аутлеты в Подмосковье и Санкт-Петербурге
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Американская инвесткомпания Hines продает доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектами. Конкретных претендентов на них они не назвали, однако уточнили, что на данный момент компания рассматривает различные предложения от инвесторов. Представитель Hines лишь заметил, что «процесс выхода из активов является сложным и требует полного соблюдения государственных требований, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов».

«Outlet Village Белая Дача» общей площадью порядка 40 000 кв. м был открыт еще в 2012 г. «Outlet Village Пулково» (31 230 кв. м), в свою очередь, начал работать в 2015 г. На сайте Hines сказано, что она выступает девелопером и владельцем обоих объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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