Американская Hines продолжает избавляться от активов в России

Американская инвесткомпания Hines продает доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектами. Конкретных претендентов на них они не назвали, однако уточнили, что на данный момент компания рассматривает различные предложения от инвесторов. Представитель Hines лишь заметил, что «процесс выхода из активов является сложным и требует полного соблюдения государственных требований, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов».