У «Золотого яблока» появится крупный склад на Новорижском шоссе

Сеть косметики «Золотое яблоко» арендовала 46 000 кв. м в логопарке «Ориентир запад», который находится на Новорижском шоссе под Москвой. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера объекта ГК «Ориентир». По его словам, договор между сторонами заключен на 15 лет, строительство комплекса для «Золотого яблока» уже началось, его планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 г. Сумму инвестиций собеседник «Ведомостей» оценивает в 4 млрд руб. Представитель самой сети информацию о заключении соглашения подтвердил.