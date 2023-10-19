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У «Золотого яблока» появится крупный склад на Новорижском шоссе

Российские ритейлеры увеличивают ассортимент на фоне ухода иностранцев
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Ведомости

Сеть косметики «Золотое яблоко» арендовала 46 000 кв. м в логопарке «Ориентир запад», который находится на Новорижском шоссе под Москвой. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера объекта ГК «Ориентир». По его словам, договор между сторонами заключен на 15 лет, строительство комплекса для «Золотого яблока» уже началось, его планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 г. Сумму инвестиций собеседник «Ведомостей» оценивает в 4 млрд руб. Представитель самой сети информацию о заключении соглашения подтвердил.

«Золотое яблоко» занимает третье место среди российских сетей косметики, уступая только «Магнит косметик» и «Л’Этуаль». В него входят 38 магазинов, из них 33 – в России, остальные точки расположены в Казахстане и Белоруссии. Выручка «Золотого яблока» в 2022 г. составила 62,7 млрд руб., по данным «Infoline-аналитики». Основатели ритейлера – Иван Кузовлев и Максим Паняк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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