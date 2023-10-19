У «Золотого яблока» появится крупный склад на Новорижском шоссе

У «Золотого яблока» появится крупный склад на Новорижском шоссеРоссийские ритейлеры увеличивают ассортимент на фоне ухода иностранцев
Сеть косметики «Золотое яблоко» арендовала 46 000 кв. м в логопарке «Ориентир запад», который находится на Новорижском шоссе под Москвой. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера объекта ГК «Ориентир». По его словам, договор между сторонами заключен на 15 лет, строительство комплекса для «Золотого яблока» уже началось, его планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 г. Сумму инвестиций собеседник «Ведомостей» оценивает в 4 млрд руб. Представитель самой сети информацию о заключении соглашения подтвердил.
«Золотое яблоко» занимает третье место среди российских сетей косметики, уступая только «Магнит косметик» и «Л’Этуаль». В него входят 38 магазинов, из них 33 – в России, остальные точки расположены в Казахстане и Белоруссии. Выручка «Золотого яблока» в 2022 г. составила 62,7 млрд руб., по данным «Infoline-аналитики». Основатели ритейлера – Иван Кузовлев и Максим Паняк.