«Почта России» решает судьбу своих исторических зданий

Речь идет преимущественно об объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, расположенных в центрах городов, уточнил Волков. В качестве примера он привел комплекс зданий Главпочтамта на Мясницкой улице (бывшего Московского императорского почтамта и телеграфа, 37 000 кв. м) в центре Москвы и Главпочтамта (26 000 кв. м) в Санкт-Петербурге. «Их очень сложно просто перестроить, а вложить денег нужно очень много – значительно больше, чем в простой объект, потому что есть очень много требований и ограничений», – рассказал собеседник «Ведомостей». Сколько таких объектов на балансе компании находится в целом, он не пояснил. Один из консультантов указывает, что их порядка 30. В стратегии «Почты России» до 2030 г., утвержденной в мае 2021 г., говорилось, что общий имущественный фонд компании, используемый в текущей деятельности, состоит из 81 700 объектов.