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«Почта России» решает судьбу своих исторических зданий

Часть почтамтов могут продать для погашения долгов
Марина Тюняева (Бочкарёва) Дарья Молоткова
Михаил Терещенко / ТАСС

«Почта России» создала рабочую группу для решения вопроса о дальнейшем использовании крупных объектов недвижимости, которые находятся на балансе компании. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ее генеральный директор Михаил Волков. По его словам, сейчас компания сотрудничает с профильными участниками рынка недвижимости для формирования стратегии по работе с такими активами. Сформированные предложения этой группы будут рассмотрены на совете директоров «Почты России», добавил он.

Речь идет преимущественно об объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, расположенных в центрах городов, уточнил Волков. В качестве примера он привел комплекс зданий Главпочтамта на Мясницкой улице (бывшего Московского императорского почтамта и телеграфа, 37 000 кв. м) в центре Москвы и Главпочтамта (26 000 кв. м) в Санкт-Петербурге. «Их очень сложно просто перестроить, а вложить денег нужно очень много – значительно больше, чем в простой объект, потому что есть очень много требований и ограничений», – рассказал собеседник «Ведомостей». Сколько таких объектов на балансе компании находится в целом, он не пояснил. Один из консультантов указывает, что их порядка 30. В стратегии «Почты России» до 2030 г., утвержденной в мае 2021 г., говорилось, что общий имущественный фонд компании, используемый в текущей деятельности, состоит из 81 700 объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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