Сеть Apollax Space откроет гибкий офис в здании Мещанинова подворья

Сеть Apollax Space откроет гибкий офис в здании Мещанинова подворьяЭто одна из крупнейших сделок на рынке коворкингов в этом году
У сети Apollax Space появится гибкий офис в здании Мещанинова подворья в Ветошном переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Информацию о сделке также подтвердили и два консультанта, работавшие с этим объектом. По словам представителя сети, сам офис займет 6933 кв. м (со второго по шестой этаж), в нем будет предусмотрено 950 рабочих мест. На первом этаже в дальнейшем может быть открыт ресторан, добавил он. Получить комментарии владельца здания – компании «Первый» – не удалось.
Само здание общей площадью 10 688 кв. м является частью торгового подворья купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построенного в конце XVIII в. Ранее зданием владел «Рост банк» Микаила Шишханова (бизнесмен использовал его под офис). В 2017 г. этот объект вместе с другими активами бизнесмена был передан в счет долгов сперва Фонду консолидации банковского сектора Центробанка, а затем банку непрофильных активов «Траст». Последний в 2020 г. продал Мещаниново подворье за 2,58 млрд руб. фирме «Первый», которая принадлежит совладельцам сибирского ритейлера «Мария-Ра» Александру, Евгении, Алле и Галине Ракшиным. Запрос в «Мария-Ра» остался без ответа. В апреле 2022 г. этот объект у «Первого» арендовала другая сеть гибких офисов – «Ключ». Предполагалось, что проект займет около 7000 кв. м (900 рабочих мест). По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с планами компании, они хотели взять здание в аренду целиком и сделать офис под конкретного клиента. Почему компания отказалась от реализации проекта – не известно. Представитель «Ключа» на запрос не ответил.