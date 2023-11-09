Сеть Apollax Space откроет гибкий офис в здании Мещанинова подворья

Само здание общей площадью 10 688 кв. м является частью торгового подворья купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построенного в конце XVIII в. Ранее зданием владел «Рост банк» Микаила Шишханова (бизнесмен использовал его под офис). В 2017 г. этот объект вместе с другими активами бизнесмена был передан в счет долгов сперва Фонду консолидации банковского сектора Центробанка, а затем банку непрофильных активов «Траст». Последний в 2020 г. продал Мещаниново подворье за 2,58 млрд руб. фирме «Первый», которая принадлежит совладельцам сибирского ритейлера «Мария-Ра» Александру, Евгении, Алле и Галине Ракшиным. Запрос в «Мария-Ра» остался без ответа. В апреле 2022 г. этот объект у «Первого» арендовала другая сеть гибких офисов – «Ключ». Предполагалось, что проект займет около 7000 кв. м (900 рабочих мест). По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с планами компании, они хотели взять здание в аренду целиком и сделать офис под конкретного клиента. Почему компания отказалась от реализации проекта – не известно. Представитель «Ключа» на запрос не ответил.