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Сеть Apollax Space откроет гибкий офис в здании Мещанинова подворья

Это одна из крупнейших сделок на рынке коворкингов в этом году
Анастасия Ковалева Дарья Молоткова Алексей Полухин
apollax.space

У сети Apollax Space появится гибкий офис в здании Мещанинова подворья в Ветошном переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Информацию о сделке также подтвердили и два консультанта, работавшие с этим объектом. По словам представителя сети, сам офис займет 6933 кв. м (со второго по шестой этаж), в нем будет предусмотрено 950 рабочих мест. На первом этаже в дальнейшем может быть открыт ресторан, добавил он. Получить комментарии владельца здания – компании «Первый» – не удалось.

Само здание общей площадью 10 688 кв. м является частью торгового подворья купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построенного в конце XVIII в. Ранее зданием владел «Рост банк» Микаила Шишханова (бизнесмен использовал его под офис). В 2017 г. этот объект вместе с другими активами бизнесмена был передан в счет долгов сперва Фонду консолидации банковского сектора Центробанка, а затем банку непрофильных активов «Траст». Последний в 2020 г. продал Мещаниново подворье за 2,58 млрд руб. фирме «Первый», которая принадлежит совладельцам сибирского ритейлера «Мария-Ра» Александру, Евгении, Алле и Галине Ракшиным. Запрос в «Мария-Ра» остался без ответа. В апреле 2022 г. этот объект у «Первого» арендовала другая сеть гибких офисов – «Ключ». Предполагалось, что проект займет около 7000 кв. м (900 рабочих мест). По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с планами компании, они хотели взять здание в аренду целиком и сделать офис под конкретного клиента. Почему компания отказалась от реализации проекта – не известно. Представитель «Ключа» на запрос не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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