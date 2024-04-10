/ Недвижимость

Судебные приставы хотят изъять у Алексея Хотина более 1,5 млн кв. м недвижимости

Сделать это будет сложно, так как у части этих активов другие владельцы и кредиторы
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Стоимость всех объектов недвижимости, которые ФССП пытается изъять у Алексея Хотина, оценивают в 100–120 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев А. А. (его полное имя узнать не удалось) в марте этого года подал в Мещанский районный суд 13 исковых заявлений к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. В своих заявлениях он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена. В качестве ответчиков в карточках дел помимо Хотина указано более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости. По подсчетам «Ведомостей», им принадлежит более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Среди активов – бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде. Кроме недвижимости пристав пытается изъять у Хотина и некоторые производственные компании, например ООО «Иреляхское» (владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в г. Мирном в Якутии).

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало порядка 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». В мае прошлого года Генпрокуратура через тот же Замоскворецкий суд взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб., которые, по версии следователей, недоплатила в виде налогов компания «Русь-ойл» (Хотин считался одним из ее крупнейших владельцев).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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