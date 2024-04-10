Судебные приставы хотят изъять у Алексея Хотина более 1,5 млн кв. м недвижимости

Начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев А. А. (его полное имя узнать не удалось) в марте этого года подал в Мещанский районный суд 13 исковых заявлений к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. В своих заявлениях он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена. В качестве ответчиков в карточках дел помимо Хотина указано более 50 компаний, которые владеют (полностью или частично) объектами коммерческой недвижимости. По подсчетам «Ведомостей», им принадлежит более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Среди активов – бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде. Кроме недвижимости пристав пытается изъять у Хотина и некоторые производственные компании, например ООО «Иреляхское» (владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в г. Мирном в Якутии).