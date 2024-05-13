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Ozon закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Для маркетплейса в Нижнем Новгороде построят логопарк почти на 150 000 кв. м
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Инвесткомпания Central Properties и девелоперская группа МБМ договорились о строительстве крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде. Как рассказал «Ведомостям» представитель NF Group, которая выступала консультантом этой сделки, площадь логопарка составит примерно 149 000 кв. м. По его словам, после введения объекта в эксплуатацию в конце 2025 г. комплекс будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под управлением Parus Asset Management (входит в Central Properties), а его паи будут предложены для приобретения инвесторам. Площади в данном комплексе арендует Ozon, говорит собеседник «Ведомостей».

Инвестиционный директор группы Central Properties & Parus Алексей Смердов, генеральный директор МБМ Юрий Менухов, а также представитель Ozon эту информацию подтвердили. По словам последнего, решение об аренде новых площадей связано с увеличивающимся спросом на услуги онлайн-ритейлера. Он напоминает, что по итогам 2023 г. его оборот вырос более чем в 2 раза (до 1,75 трлн руб. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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