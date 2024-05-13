Ozon закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Инвесткомпания Central Properties и девелоперская группа МБМ договорились о строительстве крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде. Как рассказал «Ведомостям» представитель NF Group, которая выступала консультантом этой сделки, площадь логопарка составит примерно 149 000 кв. м. По его словам, после введения объекта в эксплуатацию в конце 2025 г. комплекс будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под управлением Parus Asset Management (входит в Central Properties), а его паи будут предложены для приобретения инвесторам. Площади в данном комплексе арендует Ozon, говорит собеседник «Ведомостей».