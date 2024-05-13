Ozon закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Ozon закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складовДля маркетплейса в Нижнем Новгороде построят логопарк почти на 150 000 кв. м
Инвесткомпания Central Properties и девелоперская группа МБМ договорились о строительстве крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде. Как рассказал «Ведомостям» представитель NF Group, которая выступала консультантом этой сделки, площадь логопарка составит примерно 149 000 кв. м. По его словам, после введения объекта в эксплуатацию в конце 2025 г. комплекс будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под управлением Parus Asset Management (входит в Central Properties), а его паи будут предложены для приобретения инвесторам. Площади в данном комплексе арендует Ozon, говорит собеседник «Ведомостей».
Инвестиционный директор группы Central Properties & Parus Алексей Смердов, генеральный директор МБМ Юрий Менухов, а также представитель Ozon эту информацию подтвердили. По словам последнего, решение об аренде новых площадей связано с увеличивающимся спросом на услуги онлайн-ритейлера. Он напоминает, что по итогам 2023 г. его оборот вырос более чем в 2 раза (до 1,75 трлн руб. – «Ведомости»).