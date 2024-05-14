РЖД продала бывшую тренировочную базу футбольного клуба «Локомотив» на востоке Москвы

Краснодарская группа компаний «Телеком-монтаж-юг» (ТМЮ) стала победителем торгов по продаже бывшей тренировочной базы футбольного клуба «Локомотив», расположенной на Заозерной улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки «РТС-тендер». Там сказано, что служба управления имуществом Московской железной дороги (входит в РЖД) изначально планировала выручить за лот, который включает в себя участок площадью 5,7 га и пять зданий общей площадью 840 кв. м, 441,93 млн руб. Однако аукцион проходил на понижение и инвестор предложил за эти активы лишь 221 млн руб. А так как заявка ТМЮ была единственной, то договор купли-продажи будет заключен именно с этой компанией, говорится в документе. В самой компании на запрос не ответили.