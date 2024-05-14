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РЖД продала бывшую тренировочную базу футбольного клуба «Локомотив» на востоке Москвы

Краснодарская «Телеком-монтаж-юг» может построить на ее месте жилой комплекс
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Александр Вильф / РИА Новости

Краснодарская группа компаний «Телеком-монтаж-юг» (ТМЮ) стала победителем торгов по продаже бывшей тренировочной базы футбольного клуба «Локомотив», расположенной на Заозерной улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки «РТС-тендер». Там сказано, что служба управления имуществом Московской железной дороги (входит в РЖД) изначально планировала выручить за лот, который включает в себя участок площадью 5,7 га и пять зданий общей площадью 840 кв. м, 441,93 млн руб. Однако аукцион проходил на понижение и инвестор предложил за эти активы лишь 221 млн руб. А так как заявка ТМЮ была единственной, то договор купли-продажи будет заключен именно с этой компанией, говорится в документе. В самой компании на запрос не ответили.

Структура РЖД уже пыталась продать бывшую тренировочную базу футбольного клуба «Локомотив» в марте этого года, но тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Сам комплекс, судя по информации сервиса «Яндекс», заброшен и не используется по назначению уже много лет. Это подтверждает и представитель РЖД. По его словам, объект находится в неудовлетворительном состоянии, в 2022 г. он был внесен в реестр непрофильных активов монополии для дальнейшей продажи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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