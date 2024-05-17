Мэрия Москвы запретит строительство домов с малогабаритными квартирами

В Москве вводится фактический запрет на строительство домов с квартирами небольшой площади. Как следует из письма (адресаты в нем не указаны) Москомэкспертизы от 15 мая, с которым ознакомились «Ведомости», минимальные значения для жилых помещений, согласно действующим Строительным нормам и правилам (СНиП), сейчас составляют 28 кв. м для однокомнатной квартиры и 44 кв. м – для двухкомнатной. Кроме того, Жилищный кодекс России не признает жилыми помещениями студии, говорится в документе. В связи с этим в случае нарушения указанных требований ведомство при согласовании новых проектов будет выдавать отрицательное заключение, сказано там. В Москомэкспертизе на запрос «Ведомостей» не ответили, но подлинность письма подтвердил источник в мэрии Москвы. Кроме того, о его существовании знают два девелопера, строящих жилье в столице. По их словам, сама норма действует давно, только до сегодняшнего времени она была условной и фактически не выполнялась.