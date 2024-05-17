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Мэрия Москвы запретит строительство домов с малогабаритными квартирами

Такое решение позволит выполнить указ президента России об улучшении жилищных условий жителей страны
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве вводится фактический запрет на строительство домов с квартирами небольшой площади. Как следует из письма (адресаты в нем не указаны) Москомэкспертизы от 15 мая, с которым ознакомились «Ведомости», минимальные значения для жилых помещений, согласно действующим Строительным нормам и правилам (СНиП), сейчас составляют 28 кв. м для однокомнатной квартиры и 44 кв. м – для двухкомнатной. Кроме того, Жилищный кодекс России не признает жилыми помещениями студии, говорится в документе. В связи с этим в случае нарушения указанных требований ведомство при согласовании новых проектов будет выдавать отрицательное заключение, сказано там. В Москомэкспертизе на запрос «Ведомостей» не ответили, но подлинность письма подтвердил источник в мэрии Москвы. Кроме того, о его существовании знают два девелопера, строящих жилье в столице. По их словам, сама норма действует давно, только до сегодняшнего времени она была условной и фактически не выполнялась.

Само решение о запрете строительства домов с малогабаритными квартирами Москомэкспертиза в своем письме объясняет указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 г., согласно которому к 2030 г. обеспеченность россиян жильем должна составлять не менее 33 кв. м на человека, а к 2036 г. – не менее 38 кв. м. По данным Росстата, в 2023 г. этот показатель находился на уровне 28,8 кв. м. Из письма Москомэкспертизы также следует, что действие новых правил не будет распространяться на объекты, в отношении которых по состоянию на 7 мая уже есть положительное заключение экспертизы или выдано разрешение на строительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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