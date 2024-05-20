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Мэрия Москвы требует признать клубной дом Oro самовольной постройкой

Городские власти посчитали, что девелопер «Патек групп» под видом гостиницы возводит апарт-комплекс на продажу
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы 13 мая принял к производству исковое заявление столичного правительства и городского департамента имущества к ООО «Специализированный застройщик «Красносельская» о признании объекта, который возводится на участке в 1-м Красносельском переулке, вл. 15/17, самовольной постройкой. Как следует из материалов дела, предварительное заседание по нему назначено на конец июля этого года. По этому адресу, как сказано на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, структура девелопера «Патек групп» Stenoy строит клубный дом Oro (12 172 кв. м), помещения в котором выставлены на продажу. По информации на сайте, на сегодняшний момент в данном проекте уже реализовано 27 лотов из 226, сам комплекс должен быть введен в эксплуатацию в конце 2024 г.

Изначально на участке в 1-м Красносельском переулке находилось здание автоматической телефонной станции, которое было построено в 1968 г. В 2016 г. структура АФК «Система» продала его японской Toyoko Inn Eurasia, которая должна была построить там первый в России трехзвездочный отель под брендом Toyoko Inn. Впрочем, этот проект так и не был реализован, а в 2021 г. площадка перешла «Патек групп», которая начала возводить там клубный дом Oro (сама компания относит его к бизнес-классу, но на сайте Единой информационной системы жилищного строительства он указан как элитный со средней ценой 549 000 руб. за 1 кв. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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