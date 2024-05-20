Мэрия Москвы требует признать клубной дом Oro самовольной постройкой

Мэрия Москвы требует признать клубной дом Oro самовольной постройкойГородские власти посчитали, что девелопер «Патек групп» под видом гостиницы возводит апарт-комплекс на продажу
Арбитражный суд Москвы 13 мая принял к производству исковое заявление столичного правительства и городского департамента имущества к ООО «Специализированный застройщик «Красносельская» о признании объекта, который возводится на участке в 1-м Красносельском переулке, вл. 15/17, самовольной постройкой. Как следует из материалов дела, предварительное заседание по нему назначено на конец июля этого года. По этому адресу, как сказано на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, структура девелопера «Патек групп» Stenoy строит клубный дом Oro (12 172 кв. м), помещения в котором выставлены на продажу. По информации на сайте, на сегодняшний момент в данном проекте уже реализовано 27 лотов из 226, сам комплекс должен быть введен в эксплуатацию в конце 2024 г.
Изначально на участке в 1-м Красносельском переулке находилось здание автоматической телефонной станции, которое было построено в 1968 г. В 2016 г. структура АФК «Система» продала его японской Toyoko Inn Eurasia, которая должна была построить там первый в России трехзвездочный отель под брендом Toyoko Inn. Впрочем, этот проект так и не был реализован, а в 2021 г. площадка перешла «Патек групп», которая начала возводить там клубный дом Oro (сама компания относит его к бизнес-классу, но на сайте Единой информационной системы жилищного строительства он указан как элитный со средней ценой 549 000 руб. за 1 кв. м).