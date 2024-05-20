Мэрия Москвы требует признать клубной дом Oro самовольной постройкой

Изначально на участке в 1-м Красносельском переулке находилось здание автоматической телефонной станции, которое было построено в 1968 г. В 2016 г. структура АФК «Система» продала его японской Toyoko Inn Eurasia, которая должна была построить там первый в России трехзвездочный отель под брендом Toyoko Inn. Впрочем, этот проект так и не был реализован, а в 2021 г. площадка перешла «Патек групп», которая начала возводить там клубный дом Oro (сама компания относит его к бизнес-классу, но на сайте Единой информационной системы жилищного строительства он указан как элитный со средней ценой 549 000 руб. за 1 кв. м).