5-звездочный отель Four Seasons рядом с Кремлем перешел в собственность государства

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало в Москве порядка 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Кроме того, в мае 2023 г. Генпрокуратура взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила государству нефтяная компания «Русь-ойл» (Хотин считался одним из ее совладельцев). В рамках этого дела был наложен арест на большую часть активов экс-банкира, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием обратить их имущество в доход государства. По подсчетам «Ведомостей», речь шла примерно о 1,5 млн кв. м недвижимости. Среди активов, которые должны перейти в собственность государства, – бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на ул. Угрешской, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный Богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде.