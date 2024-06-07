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5-звездочный отель Four Seasons рядом с Кремлем перешел в собственность государства

Судебные приставы начали изымать активы бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

В 5-звездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон», которые находятся прямо рядом с Красной площадью в центре Москвы, пришли судебные приставы, сообщил «Ведомостям» один из постояльцев отеля. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что сотрудники ведомства исполняют решение суда об обращении данных активов, принадлежащих бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, в доход государства. Представитель адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры», которое представляет интересы бизнесмена, уверяет, что их никто о действиях приставов не известил. В этой связи он считает данные меры преждевременными, поскольку судебный акт Замоскворецкого суда, который вынес такое решение, обжалован в кассационной инстанции.

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало в Москве порядка 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина-младшего к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». Кроме того, в мае 2023 г. Генпрокуратура взыскала с бизнесмена 192,1 млрд руб., которые, по версии следствия, недоплатила государству нефтяная компания «Русь-ойл» (Хотин считался одним из ее совладельцев). В рамках этого дела был наложен арест на большую часть активов экс-банкира, а в марте этого года ФССП подала 13 исков к его структурам с требованием обратить их имущество в доход государства. По подсчетам «Ведомостей», речь шла примерно о 1,5 млн кв. м недвижимости. Среди активов, которые должны перейти в собственность государства, – бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на ул. Угрешской, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный Богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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