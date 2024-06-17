Минпромторг и Минстрой разработали проект дорожной карты по замене лифтов

Проблема лифтов

Вопрос модернизации лифтов обсуждают и в Госдуме. Одно из предложений – обнуление ставки НДС для производителей лифтового оборудования, сообщали 1 апреля «Ведомости». Помощь регионам с заменой лифтов, у которых закончился или подходит к концу срок эксплуатации, члены думской фракции единороссов обсуждали 28 марта на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Российские производители приветствуют инициативы по снижению налоговой нагрузки, а обнуление ставки НДС станет беспрецедентной мерой господдержки, говорил «Ведомостям» представитель Щербинского лифтостроительного завода. Вместе с тем производители предупреждают, что рассматривать такую меру в качестве инструмента снижения стоимости лифтов для заказчиков не стоит, поскольку до 40% от итоговой стоимости установленного лифта составляет его монтаж.