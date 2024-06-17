Минпромторг и Минстрой разработали проект дорожной карты по замене лифтов

Минпромторг и Минстрой разработали проект дорожной карты по замене лифтовПлан мероприятий направлен на согласование в заинтересованные органы власти
Минпромторг и Минстрой в инициативном порядке разработали проект плана мероприятий дорожной карты развития лифтовой отрасли России. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минстроя. План мероприятий, доработанный ведомством, в том числе при участии Фонда развития территорий (ФРТ), направлен на согласование в заинтересованные органы власти, после чего Минпромторг представит документ в правительство России, уточнил представитель Минстроя.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг. Представитель ФРТ сказал «Ведомостям», что фонд направил свои предложения по плану модернизации лифтовой отрасли в Минстрой.
«Проектом дорожной карты предусмотрены в том числе мероприятия по стимулированию региональных программ капитального ремонта, финансовой поддержке производителей лифтового оборудования, повышению спроса на российскую продукцию, обеспечению производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов, загрузке производственных мощностей российских лифтовых заводов, цифровизации лифтовой отрасли», – сказал представитель пресс-службы Минстроя.
В подготовке дорожной карты принимал активное участие Дом.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель института развития. «Дорожная карта содержит ряд инициатив по механизмам и источникам финансирования замены лифтов, повышению контроля за безопасностью и качеством – например, предложения по обучению специалистов отрасли, расширению полномочий технадзора, цифровизации отрасли. То есть дорожная карта призвана решить финансовые проблемы отрасли, повысить безопасность и комфорт граждан», – сказал он.
Проблема лифтов
Вопрос модернизации лифтов обсуждают и в Госдуме. Одно из предложений – обнуление ставки НДС для производителей лифтового оборудования, сообщали 1 апреля «Ведомости». Помощь регионам с заменой лифтов, у которых закончился или подходит к концу срок эксплуатации, члены думской фракции единороссов обсуждали 28 марта на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Российские производители приветствуют инициативы по снижению налоговой нагрузки, а обнуление ставки НДС станет беспрецедентной мерой господдержки, говорил «Ведомостям» представитель Щербинского лифтостроительного завода. Вместе с тем производители предупреждают, что рассматривать такую меру в качестве инструмента снижения стоимости лифтов для заказчиков не стоит, поскольку до 40% от итоговой стоимости установленного лифта составляет его монтаж.
По словам представителя Дом.РФ, со стороны Минстроя предлагается использовать механизм инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). «Использование ИБК на лифты запланировано в объеме 1/3 от потребности субъектов, и большинству регионов понадобится рассрочка (в 2023 г. почти половина всех закупок лифтов осуществлялась с рассрочкой от трех до пяти и более лет)», – пояснил он. Также для решения вопроса по замене лифтов Дом.РФ совместно с Минпромторгом России подготовлен проект постановления правительства по субсидируемому факторингу заводов-изготовителей по контрактам с фондами капитального ремонта.
Внедрение льготного факторинга позволит регионам удержать цены, увеличить темпы замены лифтов, полагают в Дом.РФ. Дополнительно это поможет снизить долговое бремя регионов и заводов, увеличить загрузку производственных мощностей производителей, которые вынуждены привлекать финансирование по ставкам от 18%.
«Механизм льготного факторинга на сегодня является самой проработанной инициативой (из всего комплекса предлагаемых мер), который можно запустить уже в текущем году. Проект постановления находится на рассмотрении органами власти, от большинства получены фактические положительные согласования (Минстрой России, Минпромторг России, Минфин России)», – сообщил представитель службы внешних коммуникаций Дом.РФ.
14 марта «Ведомости» писали, что до 2025 г. в соответствии с техническим регламентом «Безопасность лифтов» нужно заменить 78 500 лифтов. У большинства из них истек назначенный срок службы, у остальных срок эксплуатации истечет до 2025 г. ФРТ приступил к разработке предложений по своевременной замене лифтов в многоквартирных домах после правительственного часа в Совете Федерации (СФ) министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина 21 февраля. Тогда спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко раскритиковала работу фонда и потребовала разработать «конкретный документ» с механизмом капитального ремонта и замены лифтов в регионах.
Проект разработанной Минпромторгом и Минстроем дорожной карты по замене лифтов пока не поступал в комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщил «Ведомостям» его председатель Андрей Шевченко.