Девелопер комплекса «Кварталы 21/19» выходит на рынок складов

Девелопер комплекса «Кварталы 21/19» выходит на рынок складовНа фоне отмены льготной ипотеки и ожидания снижения спроса на квартиры застройщики жилья ищут альтернативные варианты для инвестиций
Инвестиционно-строительная компания «Векторстройфинанс» (ВСФ) приобрела 2,8 га в деревне Челобитьево недалеко от Мытищ в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, на этой территории компания намерена построить логистический комплекс в формате light industrial (для размещения производств легкой промышленности). Площадь объекта, который будет называться Depo:16, составит 25 000 кв. м. Управляющий партнер ВСФ Андрей Колочинский эту информацию подтвердил, уточнив, что инвестиции в этот проект составят примерно 2,5 млрд руб.
Логопарк рядом с Мытищами – первый проект ВСФ в сегменте складской недвижимости. Компания, основанная еще в 2004 г., занималась в основном реконструкцией домов и строительством жилья. Ее крупнейшие проекты – микрорайон «Кварталы 21/19» (419 000 кв.м) на Рязанском проспекте в Москве и коттеджный поселок в Тульской области площадью 650 000 кв. м. Собственниками компании, по данным на 2019 г. (более поздних данных нет), согласно проектной декларации ее проектов, были «Инвестмент девелопмент Европа Азия групп» (ее бенефициары не известны), а также бизнесмены Алексей Золотарев, Элеонора Михеева и Кирилл Шопен.