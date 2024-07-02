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Девелопер комплекса «Кварталы 21/19» выходит на рынок складов

На фоне отмены льготной ипотеки и ожидания снижения спроса на квартиры застройщики жилья ищут альтернативные варианты для инвестиций
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестиционно-строительная компания «Векторстройфинанс» (ВСФ) приобрела 2,8 га в деревне Челобитьево недалеко от Мытищ в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. По их словам, на этой территории компания намерена построить логистический комплекс в формате light industrial (для размещения производств легкой промышленности). Площадь объекта, который будет называться Depo:16, составит 25 000 кв. м. Управляющий партнер ВСФ Андрей Колочинский эту информацию подтвердил, уточнив, что инвестиции в этот проект составят примерно 2,5 млрд руб.

Логопарк рядом с Мытищами – первый проект ВСФ в сегменте складской недвижимости. Компания, основанная еще в 2004 г., занималась в основном реконструкцией домов и строительством жилья. Ее крупнейшие проекты – микрорайон «Кварталы 21/19» (419 000 кв.м) на Рязанском проспекте в Москве и коттеджный поселок в Тульской области площадью 650 000 кв. м. Собственниками компании, по данным на 2019 г. (более поздних данных нет), согласно проектной декларации ее проектов, были «Инвестмент девелопмент Европа Азия групп» (ее бенефициары не известны), а также бизнесмены Алексей Золотарев, Элеонора Михеева и Кирилл Шопен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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