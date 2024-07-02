Девелопер комплекса «Кварталы 21/19» выходит на рынок складов

Логопарк рядом с Мытищами – первый проект ВСФ в сегменте складской недвижимости. Компания, основанная еще в 2004 г., занималась в основном реконструкцией домов и строительством жилья. Ее крупнейшие проекты – микрорайон «Кварталы 21/19» (419 000 кв.м) на Рязанском проспекте в Москве и коттеджный поселок в Тульской области площадью 650 000 кв. м. Собственниками компании, по данным на 2019 г. (более поздних данных нет), согласно проектной декларации ее проектов, были «Инвестмент девелопмент Европа Азия групп» (ее бенефициары не известны), а также бизнесмены Алексей Золотарев, Элеонора Михеева и Кирилл Шопен.