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Ozon может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Маркетплейс ведет переговоры об аренде строящегося в Подмосковье логопарка «Северные врата» на 270 000 кв. м
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер Radius Group может сдать в аренду строящийся в селе Белый Раст в Подмосковье индустриальный парк «Северные врата» на 270 000 кв. м интернет-ритейлеру Ozon. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, договор между компаниями пока не подписан, но переговоры находятся на высокой стадии. Это подтверждает и источник, близкий к одному из участников возможной транзакции, которая, если соглашение все-таки будет заключено, пройдет по схеме build-to-suit, т. е. Radius Group возведет этот комплекс конкретно под заказ клиента. Вводить логопарк девелопер планирует в три этапа, полностью он будет готов к 2029 г. Представители Ozon и Radius Group от комментариев отказались.

Ozon может рассматривать аренду новых площадей в логопарках в связи с активным развитием своего бизнеса, говорят консультанты. Сама компания является одним из крупнейших маркетплейсов в России. По итогам I квартала 2024 г. продажи товаров через ее торговую площадку превысили 570 млрд руб., а это на 88% больше, чем было годом ранее. Выручка Ozon за этот период выросла на 32% до 122,9 млрд руб., количество же активных покупателей увеличилось примерно на треть до 49 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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