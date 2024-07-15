Ozon может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Ozon может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складовМаркетплейс ведет переговоры об аренде строящегося в Подмосковье логопарка «Северные врата» на 270 000 кв. м
Девелопер Radius Group может сдать в аренду строящийся в селе Белый Раст в Подмосковье индустриальный парк «Северные врата» на 270 000 кв. м интернет-ритейлеру Ozon. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, договор между компаниями пока не подписан, но переговоры находятся на высокой стадии. Это подтверждает и источник, близкий к одному из участников возможной транзакции, которая, если соглашение все-таки будет заключено, пройдет по схеме build-to-suit, т. е. Radius Group возведет этот комплекс конкретно под заказ клиента. Вводить логопарк девелопер планирует в три этапа, полностью он будет готов к 2029 г. Представители Ozon и Radius Group от комментариев отказались.
Ozon может рассматривать аренду новых площадей в логопарках в связи с активным развитием своего бизнеса, говорят консультанты. Сама компания является одним из крупнейших маркетплейсов в России. По итогам I квартала 2024 г. продажи товаров через ее торговую площадку превысили 570 млрд руб., а это на 88% больше, чем было годом ранее. Выручка Ozon за этот период выросла на 32% до 122,9 млрд руб., количество же активных покупателей увеличилось примерно на треть до 49 млн человек.