Ozon может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Девелопер Radius Group может сдать в аренду строящийся в селе Белый Раст в Подмосковье индустриальный парк «Северные врата» на 270 000 кв. м интернет-ритейлеру Ozon. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, договор между компаниями пока не подписан, но переговоры находятся на высокой стадии. Это подтверждает и источник, близкий к одному из участников возможной транзакции, которая, если соглашение все-таки будет заключено, пройдет по схеме build-to-suit, т. е. Radius Group возведет этот комплекс конкретно под заказ клиента. Вводить логопарк девелопер планирует в три этапа, полностью он будет готов к 2029 г. Представители Ozon и Radius Group от комментариев отказались.