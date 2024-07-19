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ГК «Гранель» может потерять выкупленный в прошлом году бизнес-центр Loft Ville

Судебные приставы изъяли этот комплекс в счет долгов предыдущего собственника комплекса – экс-банкира Алексея Хотина
Екатерина Волкова
park-ville.ru

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в качестве обеспечительной меры передала на ответственное хранение принадлежащей Росимуществу фирме «Управление недвижимостью» деловой квартал Loft Ville (83 000 кв. м), расположенный на Павелецкой набережной на юге Москвы. Об этом сообщило само ведомство, уточнив, что это сделано в рамках взыскания с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина ущерба за неуплату налогов в особо крупном размере. Аналогичные меры приняты и в отношении офисных центров «Таволга» (8124 кв. м) на Коптевской улице и Silver Stone (20 564 кв. м) в пр-де Серебрякова.

Передача активов на ответственное хранение означает, что их планируется выставить на торги, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Впрочем, арбитражный управляющий ЗАО «Экспотрейд», которое владеет комплексом Loft Ville, в рамках процедуры банкротства этой фирмы в прошлом году уже провел аукцион по продаже бизнес-центра. Его за 6,3 млрд руб. выкупила компания «Элион», принадлежащая группе «Гранель». Как говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, договор купли-продажи с победителем был заключен 17 октября 2023 г. «Гранель», скорее всего, приобрел данный актив для строительства на участке, на котором сейчас находится Loft Ville, жилого комплекса, говорили тогда консультанты. Сейчас, по мнению директора отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрея Трубачева, рыночная стоимость объекта составляет 6–7 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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