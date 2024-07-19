ГК «Гранель» может потерять выкупленный в прошлом году бизнес-центр Loft Ville

Передача активов на ответственное хранение означает, что их планируется выставить на торги, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Впрочем, арбитражный управляющий ЗАО «Экспотрейд», которое владеет комплексом Loft Ville, в рамках процедуры банкротства этой фирмы в прошлом году уже провел аукцион по продаже бизнес-центра. Его за 6,3 млрд руб. выкупила компания «Элион», принадлежащая группе «Гранель». Как говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, договор купли-продажи с победителем был заключен 17 октября 2023 г. «Гранель», скорее всего, приобрел данный актив для строительства на участке, на котором сейчас находится Loft Ville, жилого комплекса, говорили тогда консультанты. Сейчас, по мнению директора отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрея Трубачева, рыночная стоимость объекта составляет 6–7 млрд руб.