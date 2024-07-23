ВТБ пытается взыскать Four Seasons в центре Москвы в счет долгов структур Хотина

Владельцами Four Seasons Hotel Moscow на 180 номеров, а также расположенного в этом же здании торгового центра «Модный сезон» (21 000 кв. м) в последние годы считались структуры экс-акционера банка «Югра» Алексея Хотина. По крайней мере, в 2015 г. консультанты сообщали, что он вместе со своим отцом Юрием выкупил эти активы у Сулеймана Керимова. Ни одна из сторон до последнего времени факт сделки не отрицала. Покупку гостиницы на Охотном Ряду, судя по данным из отчетности ООО «Форси», кредитовал ВТБ. Там сказано, что сумма долга перед ним сейчас составляет 4,9 млрд руб., а в залоге у банка находится в общей сложности 36 680 кв. м площадей на Охотном Ряду, т. е. вся гостиница без учета «Модного сезона».