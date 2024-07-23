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ВТБ пытается взыскать Four Seasons в центре Москвы в счет долгов структур Хотина

В начале июня гостиница была передана государству
Екатерина Волкова
ВТБ хочет обратить взыскание на гостиницу Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду, но отель уже передан под управление Росимущества/ Сергей Булкин / ТАСС

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Форси», которой принадлежит здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду. Банк требует обратить взыскание на ее площади. Соответствующее заявление финансовая организация подала 12 июля, оно принято к производству. Следующее заседание по этому делу назначено на начало сентября.

Владельцами Four Seasons Hotel Moscow на 180 номеров, а также расположенного в этом же здании торгового центра «Модный сезон» (21 000 кв. м) в последние годы считались структуры экс-акционера банка «Югра» Алексея Хотина. По крайней мере, в 2015 г. консультанты сообщали, что он вместе со своим отцом Юрием выкупил эти активы у Сулеймана Керимова. Ни одна из сторон до последнего времени факт сделки не отрицала. Покупку гостиницы на Охотном Ряду, судя по данным из отчетности ООО «Форси», кредитовал ВТБ. Там сказано, что сумма долга перед ним сейчас составляет 4,9 млрд руб., а в залоге у банка находится в общей сложности 36 680 кв. м площадей на Охотном Ряду, т. е. вся гостиница без учета «Модного сезона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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