ВТБ пытается взыскать Four Seasons в центре Москвы в счет долгов структур Хотина

ВТБ пытается взыскать Four Seasons в центре Москвы в счет долгов структур ХотинаВ начале июня гостиница была передана государству
Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «Форси», которой принадлежит здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду. Банк требует обратить взыскание на ее площади. Соответствующее заявление финансовая организация подала 12 июля, оно принято к производству. Следующее заседание по этому делу назначено на начало сентября.
Владельцами Four Seasons Hotel Moscow на 180 номеров, а также расположенного в этом же здании торгового центра «Модный сезон» (21 000 кв. м) в последние годы считались структуры экс-акционера банка «Югра» Алексея Хотина. По крайней мере, в 2015 г. консультанты сообщали, что он вместе со своим отцом Юрием выкупил эти активы у Сулеймана Керимова. Ни одна из сторон до последнего времени факт сделки не отрицала. Покупку гостиницы на Охотном Ряду, судя по данным из отчетности ООО «Форси», кредитовал ВТБ. Там сказано, что сумма долга перед ним сейчас составляет 4,9 млрд руб., а в залоге у банка находится в общей сложности 36 680 кв. м площадей на Охотном Ряду, т. е. вся гостиница без учета «Модного сезона».