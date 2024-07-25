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Рядом с кварталом «Остров» в Мневниковской пойме Москвы появится бизнес-центр

Его строительством займется девелопер Stone
Антон Филатов
Активное строительство в Мневниковской пойме началось только в 2020-х гг., до этого здесь располагалась одна из последних деревень внутри МКАД – Терехово/ Донстрой

Правительство Москвы выдало разрешение девелоперской компании Stone на строительство общественно-делового комплекса в Мневниковской пойме площадью 33 500 кв. м. сообщил «Ведомостям» представитель столичного департамента имущества. По его словам, речь идет о земельном участке площадью 0,67 га на улице Нижние Мневники на западе Москвы, который находится в собственности города. Столицей одобрено предоставление площадки девелоперу Stone «для реализации масштабного инвестиционного проекта», в настоящий момент планируется заключение договора аренды, добавил собеседник.

Представитель Stone от комментариев отказался, сообщив лишь, что компания сейчас рассматривает площадки под реализацию штаб-квартир в формате fee-девелопмента (под заказ) или build-to-suite (под конкретного клиента).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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