Рядом с кварталом «Остров» в Мневниковской пойме Москвы появится бизнес-центр

Правительство Москвы выдало разрешение девелоперской компании Stone на строительство общественно-делового комплекса в Мневниковской пойме площадью 33 500 кв. м. сообщил «Ведомостям» представитель столичного департамента имущества. По его словам, речь идет о земельном участке площадью 0,67 га на улице Нижние Мневники на западе Москвы, который находится в собственности города. Столицей одобрено предоставление площадки девелоперу Stone «для реализации масштабного инвестиционного проекта», в настоящий момент планируется заключение договора аренды, добавил собеседник.