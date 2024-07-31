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Wildberries, несмотря на конфликт между владельцами, расширяет свой логистический портфель

Маркетплейс арендовал у «Всеинструменты.ру» более 50 000 кв. м складов под Зеленоградом
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-ритейлер Wildberries подписал с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» договор субаренды 52 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Чашниково», который находится на Ленинградском шоссе недалеко от Зеленограда. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, соглашение заключено на 1,5 года. Сам склад на 115 000 кв. м был построен специально для «Всеинструменты.ру», но на данный момент все помещения этой компании не нужны, поэтому она решила сдать часть площадей в субаренду. Представитель Wildberries факт сделки подтвердил. По его словам, новый логопарк «позволит сохранить быструю доставку товаров по Москве и области, а также оптимизировать логистику в другие регионы». Во «Всеинструменты.ру» на запрос не ответили. Представитель IBC Real Estate, которая, по словам собеседников «Ведомостей», выступала консультантом данной транзакции, от комментариев отказался.

Подписание договора субаренды между двумя маркетплейсами произошло на фоне громкого семейного и корпоративного конфликта в Wildberries.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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