Wildberries, несмотря на конфликт между владельцами, расширяет свой логистический портфель

Wildberries, несмотря на конфликт между владельцами, расширяет свой логистический портфельМаркетплейс арендовал у «Всеинструменты.ру» более 50 000 кв. м складов под Зеленоградом
Интернет-ритейлер Wildberries подписал с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» договор субаренды 52 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Чашниково», который находится на Ленинградском шоссе недалеко от Зеленограда. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, соглашение заключено на 1,5 года. Сам склад на 115 000 кв. м был построен специально для «Всеинструменты.ру», но на данный момент все помещения этой компании не нужны, поэтому она решила сдать часть площадей в субаренду. Представитель Wildberries факт сделки подтвердил. По его словам, новый логопарк «позволит сохранить быструю доставку товаров по Москве и области, а также оптимизировать логистику в другие регионы». Во «Всеинструменты.ру» на запрос не ответили. Представитель IBC Real Estate, которая, по словам собеседников «Ведомостей», выступала консультантом данной транзакции, от комментариев отказался.
Подписание договора субаренды между двумя маркетплейсами произошло на фоне громкого семейного и корпоративного конфликта в Wildberries.