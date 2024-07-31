Wildberries, несмотря на конфликт между владельцами, расширяет свой логистический портфель

Интернет-ритейлер Wildberries подписал с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» договор субаренды 52 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Чашниково», который находится на Ленинградском шоссе недалеко от Зеленограда. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, соглашение заключено на 1,5 года. Сам склад на 115 000 кв. м был построен специально для «Всеинструменты.ру», но на данный момент все помещения этой компании не нужны, поэтому она решила сдать часть площадей в субаренду. Представитель Wildberries факт сделки подтвердил. По его словам, новый логопарк «позволит сохранить быструю доставку товаров по Москве и области, а также оптимизировать логистику в другие регионы». Во «Всеинструменты.ру» на запрос не ответили. Представитель IBC Real Estate, которая, по словам собеседников «Ведомостей», выступала консультантом данной транзакции, от комментариев отказался.