«Самолет» начинает еще один проект в сегменте малоэтажного жилья

Входящая в ГК «Самолет» компания «Самолет загородная недвижимость», по данным ЕГРЮЛ, учредила 13 августа этого года ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Яхрома» (СЗ «Самолет-Яхрома»). Эта фирма будет застраивать малоэтажным жильем порядка 700 га рядом с горнолыжным курортом «Сорочаны» в Дмитровском районе Подмосковья, говорят два консультанта, работавшие с этим девелопером. Представитель «Самолета» эту информацию подтвердил, уточнив, что на этой площадке появится поселок на 835 000 кв. м, из которых 690 000 кв. м придется на коттеджи, 125 000 кв. м – на таунхаусы, а остальное – на объекты инфраструктуры (школы, детские сады и поликлиники). Ввести объект в эксплуатацию планируется лишь к 2043 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», этот проект будет реализовываться в партнерстве с фирмой «Импульс», которой принадлежит 50% долей в СЗ «Самолет-Яхрома». Ее собственники – учредитель Дмитровской садовой компании Владислав Кольцов и Ирина Милова. Связаться с ними не удалось.