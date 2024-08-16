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«Самолет» начинает еще один проект в сегменте малоэтажного жилья

Группа построит рядом с горнолыжным курортом «Сорочаны» на севере Подмосковья поселок почти на 850 000 кв. м
Екатерина Волкова
«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России/ Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в ГК «Самолет» компания «Самолет загородная недвижимость», по данным ЕГРЮЛ, учредила 13 августа этого года ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Яхрома» (СЗ «Самолет-Яхрома»). Эта фирма будет застраивать малоэтажным жильем порядка 700 га рядом с горнолыжным курортом «Сорочаны» в Дмитровском районе Подмосковья, говорят два консультанта, работавшие с этим девелопером. Представитель «Самолета» эту информацию подтвердил, уточнив, что на этой площадке появится поселок на 835 000 кв. м, из которых 690 000 кв. м придется на коттеджи, 125 000 кв. м – на таунхаусы, а остальное – на объекты инфраструктуры (школы, детские сады и поликлиники). Ввести объект в эксплуатацию планируется лишь к 2043 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», этот проект будет реализовываться в партнерстве с фирмой «Импульс», которой принадлежит 50% долей в СЗ «Самолет-Яхрома». Ее собственники – учредитель Дмитровской садовой компании Владислав Кольцов и Ирина Милова. Связаться с ними не удалось.

«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 5,09 млн кв. м недвижимости (для сравнения: у ГК ПИК – 4,94 млн кв. м). Земельный банк компании включает в себя 46,5 млн кв. м. Акционеры «Самолета» – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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