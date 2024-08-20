С начала года девелоперы потратили на покупку участков почти 200 млрд рублей

Активность застройщиков жилья подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Партнер NF Group Станислав Бибик уверяет, что по итогам первого полугодия этого года в площадки под девелопмент инвестировали более 163,9 млрд руб., а это на 70% больше, чем было годом ранее. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов и вовсе говорит о 194,1 млрд руб. По его словам, на эти деньги было приобретено 1996 га земли.