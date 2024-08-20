С начала года девелоперы потратили на покупку участков почти 200 млрд рублей

С начала года девелоперы потратили на покупку участков почти 200 млрд рублейЭто рекордный показатель за всю историю рынка
Российские девелоперы в январе – июле 2024 г. вложили в покупку земельных участков 188 млрд руб., говорится в отчете консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что 80% этих средств пошло на приобретение площадок под жилье. Сама сумма инвестиций является рекордной, сказано в документе. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года застройщики потратили на землю 181,1 млрд руб., годом ранее – 112,5 млрд, в 2021 г. – 98,7 млрд.
Активность застройщиков жилья подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Партнер NF Group Станислав Бибик уверяет, что по итогам первого полугодия этого года в площадки под девелопмент инвестировали более 163,9 млрд руб., а это на 70% больше, чем было годом ранее. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов и вовсе говорит о 194,1 млрд руб. По его словам, на эти деньги было приобретено 1996 га земли.