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Wildberries и Russ Outdoor могут возвести для себя штаб-квартиру в «Москва-сити»

Партнеры рассматривают покупку строящейся башни «Империя II» у структур Алишера Усманова и Олега Малиса
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Башню «Империя II» в «Москва-cити» неторопливо строят уже десяток лет/ Андрей Гордеев / Ведомости

На покупку строящегося небоскреба «Империя II» в деловом центре «Москва-сити» появился еще один претендент. Переговоры о приобретении проекта у структур холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса ведет маркетплейс Wildberries. Об этом «Ведомостям» сообщили три консультанта, работавших со сторонами возможной сделки.

О переговорах знает и один из претендентов на эту площадку. По его словам, в «Империи II» планируется открыть штаб-квартиру РВБ – объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Он уточняет, что пока никаких соглашений между сторонами не подписано, а на саму башню есть и другие претенденты. Кроме того, партнеры рассматривают для размещения своего головного офиса и другие бизнес-центры, в том числе готовые, говорит собеседник «Ведомостей». Но, по его словам, иметь свою штаб-квартиру именно в «Москва-сити» считается престижным, а других вариантов в деловом центре, кроме «Империи II», не так много.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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