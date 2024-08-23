Wildberries и Russ Outdoor могут возвести для себя штаб-квартиру в «Москва-сити»Партнеры рассматривают покупку строящейся башни «Империя II» у структур Алишера Усманова и Олега Малиса
На покупку строящегося небоскреба «Империя II» в деловом центре «Москва-сити» появился еще один претендент. Переговоры о приобретении проекта у структур холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса ведет маркетплейс Wildberries. Об этом «Ведомостям» сообщили три консультанта, работавших со сторонами возможной сделки.
О переговорах знает и один из претендентов на эту площадку. По его словам, в «Империи II» планируется открыть штаб-квартиру РВБ – объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Он уточняет, что пока никаких соглашений между сторонами не подписано, а на саму башню есть и другие претенденты. Кроме того, партнеры рассматривают для размещения своего головного офиса и другие бизнес-центры, в том числе готовые, говорит собеседник «Ведомостей». Но, по его словам, иметь свою штаб-квартиру именно в «Москва-сити» считается престижным, а других вариантов в деловом центре, кроме «Империи II», не так много.