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Общежитие института в Хамовниках могут перестроить в элитное жилье

Единственным владельцем зданий стал человек, связанный с девелопером Capital Group
Екатерина Волкова
Александр Иванов / um.mos.ru

Предпринимательница Ольга Белостоцкая выкупила у принадлежащего департаменту городского имущества Москвы ГУП «Центр управления городским имуществом» 74% ООО «Антаблемент инжиниринг». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 августа. Теперь Белостоцкая владеет 100% долей в этой фирме, на балансе которой находятся здания общежития Института красной профессуры на Большой Пироговской улице в Хамовниках. По данным Росреестра, общая площадь этих строений составляет около 28 000 кв. м, они занимают примерно 1,5 га.

Белостоцкая – сотрудник девелоперской компании Capital Group, говорят два консультанта, работавших с последней. До 2022 г., как следует из информации на сайте самого застройщика, она занимала должность директора по эксплуатации компании ТСН «Город столиц» (этот объект строила Capital Group), а до этого – директора департамента управления активами этой фирмы. Связаться с ней не удалось. Но по телефону Capital Group корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что если отправить ей письмо на общую почту компании, то она его получит. Официальный представитель девелопера от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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