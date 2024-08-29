Общежитие института в Хамовниках могут перестроить в элитное жилье

Общежитие института в Хамовниках могут перестроить в элитное жильеЕдинственным владельцем зданий стал человек, связанный с девелопером Capital Group
Предпринимательница Ольга Белостоцкая выкупила у принадлежащего департаменту городского имущества Москвы ГУП «Центр управления городским имуществом» 74% ООО «Антаблемент инжиниринг». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 августа. Теперь Белостоцкая владеет 100% долей в этой фирме, на балансе которой находятся здания общежития Института красной профессуры на Большой Пироговской улице в Хамовниках. По данным Росреестра, общая площадь этих строений составляет около 28 000 кв. м, они занимают примерно 1,5 га.
Белостоцкая – сотрудник девелоперской компании Capital Group, говорят два консультанта, работавших с последней. До 2022 г., как следует из информации на сайте самого застройщика, она занимала должность директора по эксплуатации компании ТСН «Город столиц» (этот объект строила Capital Group), а до этого – директора департамента управления активами этой фирмы. Связаться с ней не удалось. Но по телефону Capital Group корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что если отправить ей письмо на общую почту компании, то она его получит. Официальный представитель девелопера от комментариев отказался.