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«Интер РАО» нашла новое место для размещения своей штаб-квартиры

Компания может выкупить бизнес-центр Marr Plaza в центре Москвы
Екатерина Волкова
marrplaza.ru

Энергетический холдинг «Интер РАО» хочет купить у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Газфонд» деловой комплекс Marr Plaza, который находится на ул. Сергея Макеева в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками возможной сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний. Они уточняют, что сама транзакция пока не закрыта, но переговоры находятся на завершающей стадии. «Интер РАО» намерена разместить в Marr Plaza свою новую штаб-квартиру, которая ранее находилась в бизнес-центре «Луч» на ул. Большой Пироговской, говорит один из собеседников «Ведомостей». Представитель «Интер РАО» информацию о планах приобретения данного бизнес-центра не подтвердил, но и не опроверг, сообщив, что компания рассматривает сразу несколько зданий для покупки. Запрос в «Газфонд» остался без ответа.

Marr Plaza общей площадью 34 500 кв. м был построен в 2010 г. структурами детей экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина. После введения его в эксплуатацию он был продан НПФ «Норильский никель». В 2016 г. комплекс приобрел «Газфонд» за 4,77 млрд руб. На данный момент, как указано на сайте центра, все площади в нем сданы в аренду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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