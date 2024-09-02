«Интер РАО» нашла новое место для размещения своей штаб-квартиры

Энергетический холдинг «Интер РАО» хочет купить у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Газфонд» деловой комплекс Marr Plaza, который находится на ул. Сергея Макеева в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками возможной сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний. Они уточняют, что сама транзакция пока не закрыта, но переговоры находятся на завершающей стадии. «Интер РАО» намерена разместить в Marr Plaza свою новую штаб-квартиру, которая ранее находилась в бизнес-центре «Луч» на ул. Большой Пироговской, говорит один из собеседников «Ведомостей». Представитель «Интер РАО» информацию о планах приобретения данного бизнес-центра не подтвердил, но и не опроверг, сообщив, что компания рассматривает сразу несколько зданий для покупки. Запрос в «Газфонд» остался без ответа.