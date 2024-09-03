Промсвязьбанк урегулировал спор со структурой группы ПСН

Московский арбитраж утвердил мировое соглашение между Промсвязьбанком и компаниями, входящими в группу ПСН, которая была создана бывшими владельцами финансовой организации Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Как следует из определения суда, которое было опубликовано 22 августа этого года, истец откажется от взыскания с ответчиков долга в размере 1,6 млрд руб. В обмен на это он получит часть квартир, машино-мест и нежилых помещений в элитном жилом комплексе «Полянка/44» на ул. Большой Полянке в центре Москвы. В Промсвязьбанке на запрос не ответили. Связаться с представителем группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н) не удалось. Сама компания в марте этого года была признана несостоятельной, в отношении нее введена процедура конкурсного производства.