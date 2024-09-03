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Промсвязьбанк урегулировал спор со структурой группы ПСН

Финансовая структура получит часть элитного комплекса «Полянка/44» в центре Москвы в счет долга на 1,6 млрд рублей
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

Московский арбитраж утвердил мировое соглашение между Промсвязьбанком и компаниями, входящими в группу ПСН, которая была создана бывшими владельцами финансовой организации Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Как следует из определения суда, которое было опубликовано 22 августа этого года, истец откажется от взыскания с ответчиков долга в размере 1,6 млрд руб. В обмен на это он получит часть квартир, машино-мест и нежилых помещений в элитном жилом комплексе «Полянка/44» на ул. Большой Полянке в центре Москвы. В Промсвязьбанке на запрос не ответили. Связаться с представителем группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н) не удалось. Сама компания в марте этого года была признана несостоятельной, в отношении нее введена процедура конкурсного производства.

ЖК «Полянка/44», строительством которого занималась ПСН, был введен в эксплуатацию еще в 2019 г. Общая часть комплекса – 52 366 кв.м, из которых 24 588 кв. м – жилье. Из определения Арбитражного суда Москвы следует, что Промсвязьбанку перейдет 9 квартир, 63 машино-места и 27 нежилых помещений в этом объекте. Их совокупная площадь – около 2300 кв. м. Рыночную стоимость этой недвижимости суд оценил в 1,46 млрд руб. Но, по словам директора направления стрит-ритейла NF Group Ирины Козиной, средняя цена жилья на вторичном рынке в ЖК «Полянка/44» сейчас составляет 1,43 млн руб. за 1 кв. м. Таким образом, только за квартиры Промсвязьбанк, в случае если он решит их продать, сможет выручить 1,75 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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