Промсвязьбанк урегулировал спор со структурой группы ПСН

Промсвязьбанк урегулировал спор со структурой группы ПСНФинансовая структура получит часть элитного комплекса «Полянка/44» в центре Москвы в счет долга на 1,6 млрд рублей
Московский арбитраж утвердил мировое соглашение между Промсвязьбанком и компаниями, входящими в группу ПСН, которая была создана бывшими владельцами финансовой организации Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Как следует из определения суда, которое было опубликовано 22 августа этого года, истец откажется от взыскания с ответчиков долга в размере 1,6 млрд руб. В обмен на это он получит часть квартир, машино-мест и нежилых помещений в элитном жилом комплексе «Полянка/44» на ул. Большой Полянке в центре Москвы. В Промсвязьбанке на запрос не ответили. Связаться с представителем группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н) не удалось. Сама компания в марте этого года была признана несостоятельной, в отношении нее введена процедура конкурсного производства.
ЖК «Полянка/44», строительством которого занималась ПСН, был введен в эксплуатацию еще в 2019 г. Общая часть комплекса – 52 366 кв.м, из которых 24 588 кв. м – жилье. Из определения Арбитражного суда Москвы следует, что Промсвязьбанку перейдет 9 квартир, 63 машино-места и 27 нежилых помещений в этом объекте. Их совокупная площадь – около 2300 кв. м. Рыночную стоимость этой недвижимости суд оценил в 1,46 млрд руб. Но, по словам директора направления стрит-ритейла NF Group Ирины Козиной, средняя цена жилья на вторичном рынке в ЖК «Полянка/44» сейчас составляет 1,43 млн руб. за 1 кв. м. Таким образом, только за квартиры Промсвязьбанк, в случае если он решит их продать, сможет выручить 1,75 млрд руб.