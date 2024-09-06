В московских торговых центрах практически не осталось крупных помещений

В московских торговых центрах практически не осталось крупных помещенийПосле ухода западных игроков из России такие площади активно занимают отечественные ритейлеры
Доля свободных помещений площадью более 1000 кв. м в московских торговых центрах, по данным на конец первого полугодия 2024 г., составила 2%. Об этом говорится в отчете компании CORE.XP. Такие же данные приводят еще два консультанта, которые уверяют, что это рекордно низкий показатель минимум за последние пять лет. Представитель CORE.XP указывает, что на конец 2022 г. вакантными оставалось до 7% помещений площадью более 1000 кв. м. Впрочем, в некоторых торговых центрах, например тех, которые только вышли на рынок в это время, пустовало до 20–25% площадей, добавляют два консультанта.
Подтверждают тенденцию по сокращению числа крупных блоков в столичных торговых центрах региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева и вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Правда, конкретные цифры они не называют. Не приводит свои данные и директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. Но, по ее словам, предложения помещений площадью более 1000 кв. м сейчас единичны и они очень быстро находят своего арендатора.