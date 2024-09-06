В московских торговых центрах практически не осталось крупных помещений

Доля свободных помещений площадью более 1000 кв. м в московских торговых центрах, по данным на конец первого полугодия 2024 г., составила 2%. Об этом говорится в отчете компании CORE.XP. Такие же данные приводят еще два консультанта, которые уверяют, что это рекордно низкий показатель минимум за последние пять лет. Представитель CORE.XP указывает, что на конец 2022 г. вакантными оставалось до 7% помещений площадью более 1000 кв. м. Впрочем, в некоторых торговых центрах, например тех, которые только вышли на рынок в это время, пустовало до 20–25% площадей, добавляют два консультанта.