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В московских торговых центрах практически не осталось крупных помещений

После ухода западных игроков из России такие площади активно занимают отечественные ритейлеры
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Доля свободных помещений площадью более 1000 кв. м в московских торговых центрах, по данным на конец первого полугодия 2024 г., составила 2%. Об этом говорится в отчете компании CORE.XP. Такие же данные приводят еще два консультанта, которые уверяют, что это рекордно низкий показатель минимум за последние пять лет. Представитель CORE.XP указывает, что на конец 2022 г. вакантными оставалось до 7% помещений площадью более 1000 кв. м. Впрочем, в некоторых торговых центрах, например тех, которые только вышли на рынок в это время, пустовало до 20–25% площадей, добавляют два консультанта.

Подтверждают тенденцию по сокращению числа крупных блоков в столичных торговых центрах региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева и вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Правда, конкретные цифры они не называют. Не приводит свои данные и директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова. Но, по ее словам, предложения помещений площадью более 1000 кв. м сейчас единичны и они очень быстро находят своего арендатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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