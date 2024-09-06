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Госкомпания «Дом.РФ» может выручить от продажи «Крестов» не менее 1 млрд рублей

В бывшем здании знаменитой петербургской тюрьмы планируется открыть музейно-выставочный комплекс
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Петр Ковалев / ТАСС

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 г. – начале 2025 г., об этом «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, начальная цена объекта может составить около 1 млрд руб. «Окончательную цифру мы сможем назвать после завершения официальной оценки в момент объявления торгов», – уточнил он.

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, а также административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. Тюрьму признавали одной из самых образцовых и сложных для побега. В «Кресты» сажали уголовных и политических заключенных. Там в разное время сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский. В конце 2017 г. тюрьму перевели в «Новые Кресты» в Колпино. В прошлом году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала это здание, которое является выявленным объектом культурного наследия, корпорации «Дом.РФ» для реализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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