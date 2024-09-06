Госкомпания «Дом.РФ» может выручить от продажи «Крестов» не менее 1 млрд рублей

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, а также административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. Тюрьму признавали одной из самых образцовых и сложных для побега. В «Кресты» сажали уголовных и политических заключенных. Там в разное время сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский. В конце 2017 г. тюрьму перевели в «Новые Кресты» в Колпино. В прошлом году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала это здание, которое является выявленным объектом культурного наследия, корпорации «Дом.РФ» для реализации.