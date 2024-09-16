Бывшие топ-менеджеры «Интеко» построят жилой комплекс на юго-востоке Москвы

Бывшие топ-менеджеры «Интеко» построят жилой комплекс на юго-востоке МосквыИх компания «Орион.3» выкупила у девелопера Sminex площадку в Лефортове
Sminex продала 1,14 га в Слободском переулке в Лефортове бывшим топ-менеджерам «Интеко». Фирма «Библос инвест», которая входит в созданную последними девелоперскую компанию «Орион.3», стала владельцем фирмы «Специализированный застройщик «Слободской», на балансе которой находится эта площадка. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 12 сентября. Представитель «Орион.3» это подтвердил, уточнив, что компания планирует «реализовывать там девелоперский проект». Другие подробности он не раскрыл. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова уточнила, что участок в Слободском переулке не соответствует стратегии развития девелопера, поэтому было принято решение продать его профильному инвестору, который сможет реализовать на нем полезный для города проект.
Купленная «Орион.3» площадка находится на бывшей территории завода Московского государственного треста металлоштамповальной промышленности («Мосштамп»), основанного еще в 1927 г. Предприятие специализировалось на выпуске металлической фурнитуры для кожгалантерейной и швейной промышленности. Во время войны его перепрофилировали на изготовление деталей для гранат и автоматов, а в постсоветское время завод производил армейскую атрибутику: пуговицы, кокарды, медали, нагрудные знаки. Sminex приобрела этот участок в октябре 2019 г. за 440 млн руб. Девелопер мог выручить за эту территорию 500–600 млн руб., считает партнер NF Group Станислав Бибик. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин же полагает, что сумма сделки могла быть чуть больше – 550–650 млн руб.