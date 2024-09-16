Бывшие топ-менеджеры «Интеко» построят жилой комплекс на юго-востоке Москвы

Купленная «Орион.3» площадка находится на бывшей территории завода Московского государственного треста металлоштамповальной промышленности («Мосштамп»), основанного еще в 1927 г. Предприятие специализировалось на выпуске металлической фурнитуры для кожгалантерейной и швейной промышленности. Во время войны его перепрофилировали на изготовление деталей для гранат и автоматов, а в постсоветское время завод производил армейскую атрибутику: пуговицы, кокарды, медали, нагрудные знаки. Sminex приобрела этот участок в октябре 2019 г. за 440 млн руб. Девелопер мог выручить за эту территорию 500–600 млн руб., считает партнер NF Group Станислав Бибик. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин же полагает, что сумма сделки могла быть чуть больше – 550–650 млн руб.