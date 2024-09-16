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Бывшие топ-менеджеры «Интеко» построят жилой комплекс на юго-востоке Москвы

Их компания «Орион.3» выкупила у девелопера Sminex площадку в Лефортове
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Sminex продала 1,14 га в Слободском переулке в Лефортове бывшим топ-менеджерам «Интеко». Фирма «Библос инвест», которая входит в созданную последними девелоперскую компанию «Орион.3», стала владельцем фирмы «Специализированный застройщик «Слободской», на балансе которой находится эта площадка. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 12 сентября. Представитель «Орион.3» это подтвердил, уточнив, что компания планирует «реализовывать там девелоперский проект». Другие подробности он не раскрыл. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова уточнила, что участок в Слободском переулке не соответствует стратегии развития девелопера, поэтому было принято решение продать его профильному инвестору, который сможет реализовать на нем полезный для города проект.

Купленная «Орион.3» площадка находится на бывшей территории завода Московского государственного треста металлоштамповальной промышленности («Мосштамп»), основанного еще в 1927 г. Предприятие специализировалось на выпуске металлической фурнитуры для кожгалантерейной и швейной промышленности. Во время войны его перепрофилировали на изготовление деталей для гранат и автоматов, а в постсоветское время завод производил армейскую атрибутику: пуговицы, кокарды, медали, нагрудные знаки. Sminex приобрела этот участок в октябре 2019 г. за 440 млн руб. Девелопер мог выручить за эту территорию 500–600 млн руб., считает партнер NF Group Станислав Бибик. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин же полагает, что сумма сделки могла быть чуть больше – 550–650 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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