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Рядом с усадьбой «Архангельское» появится крупный многофункциональный комплекс

Московские власти хотят построить там не менее 510 000 кв. м недвижимости
Екатерина Волкова
Крупные инвесторы и девелоперы могут заинтересоваться таким объектом/ Максим Стулов / Ведомости

Москомархитектура планирует провести конкурс на разработку архитектурной концепции транспортно-пересадочного узла «Ильинская», которому принадлежат права на 20,7 га в поселке Архангельское недалеко от одноименной усадьбы. Соответствующий приказ ведомство опубликовало 13 сентября. Из него следует, что на этой территории планируется строительство многофункционального комплекса (МФК) «Ильинские ворота» общей площадью не менее 510 000 кв. м. Более точные параметры будут определены в ходе утверждения концепции. Сам проект будет включать в себя паркинг (280 000 кв. м) и офисно-деловой комплекс (180 000 кв. м), остальное – торгово-развлекательный центр, аутлет или выставочный зал, а также парк на 1,6 га. 

«Представитель Москомархитектуры подтвердил, что ведомство ведет подготовку проекта планировки этой территории, в рамках которого будет произведена оценка вариантов перспективного развития площадки и схемы последующей реализации МФК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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