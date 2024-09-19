Рядом с усадьбой «Архангельское» появится крупный многофункциональный комплекс

Москомархитектура планирует провести конкурс на разработку архитектурной концепции транспортно-пересадочного узла «Ильинская», которому принадлежат права на 20,7 га в поселке Архангельское недалеко от одноименной усадьбы. Соответствующий приказ ведомство опубликовало 13 сентября. Из него следует, что на этой территории планируется строительство многофункционального комплекса (МФК) «Ильинские ворота» общей площадью не менее 510 000 кв. м. Более точные параметры будут определены в ходе утверждения концепции. Сам проект будет включать в себя паркинг (280 000 кв. м) и офисно-деловой комплекс (180 000 кв. м), остальное – торгово-развлекательный центр, аутлет или выставочный зал, а также парк на 1,6 га.