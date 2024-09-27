Покупка «Страной девелопмент» офиса на Лиговском проспекте может сорваться

Структура компании «Страна девелопмент» заключила предварительный договор купли-продажи бизнес-центра на 11 000 кв. м на ул. Курской рядом с Лиговским проспектом и наб. Обводного канала. Это следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас девелопер требует с владельца актива – ООО «Калифорния» – вернуть ему задаток в двойном размере (77,9 млн руб.). Это означает, что сделка находится под угрозой срыва или уже сорвалась, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Впрочем, один из партнеров «Страны девелопмент» уверяет, что «ставить точку в этом деле еще рано, у сторон еще есть шансы договориться». В самой компании от комментариев отказались. Связаться с представителем «Калифорнии» не удалось. Эта фирма, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Вячеславу Ананских, акционеру банка «Гефест» и основателю рекламного холдинга «Корпорация Руан».