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Покупка «Страной девелопмент» офиса на Лиговском проспекте может сорваться

Девелопер, скорее всего, планировал построить на его месте жилой комплекс
Екатерина Волкова
Яндекс.Панорамы

Структура компании «Страна девелопмент» заключила предварительный договор купли-продажи бизнес-центра на 11 000 кв. м на ул. Курской рядом с Лиговским проспектом и наб. Обводного канала. Это следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас девелопер требует с владельца актива – ООО «Калифорния» – вернуть ему задаток в двойном размере (77,9 млн руб.). Это означает, что сделка находится под угрозой срыва или уже сорвалась, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Впрочем, один из партнеров «Страны девелопмент» уверяет, что «ставить точку в этом деле еще рано, у сторон еще есть шансы договориться». В самой компании от комментариев отказались. Связаться с представителем «Калифорнии» не удалось. Эта фирма, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Вячеславу Ананских, акционеру банка «Гефест» и основателю рекламного холдинга «Корпорация Руан».

На спорной площадке ранее располагался Санкт-Петербургский завод «Госметр», который занимался производством весов. Он был основан еще в 1925 г. В 2012 г. предприятие обанкротилось, а в 2016 г. его имущество выкупила фирма «Конкорд», которая затем продала его структуре Ананских. В 2021 г. актив хотела приобрести девелоперская группа RBI, но через год и она от сделки отказалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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