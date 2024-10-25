На месте ТЦ «Старт» рядом с Ходынкой девелопер Dar построит деловой комплекс

Мэрия Москвы выпустила градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) общей площадью 1,8 га на Ленинградском проспекте, на котором сейчас расположен торговый центр «Старт» (25 242 кв. м). Сам документ опубликован на сайте Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. В нем сказано, что на этой площадке можно будет построить административно-деловой комплекс общей площадью 190 000 кв. м. Девелопером этого проекта, судя по всему, выступит компания Dar, входящая в ГК «Бэсткон» бизнесмена Карена Авдаляна. По крайней мере именно принадлежащая ей фирма «Премиум эстейт» в марте 2023 г. выкупила «Старт» у президента и бывшего основного акционера футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Тогда эксперты предполагали, что на месте торгового центра появится жилой комплекс на 60 000–90 000 кв. м, но в итоге Dar смогла согласовать там только коммерческую недвижимость. Представитель девелопера от комментариев отказался.