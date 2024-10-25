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На месте ТЦ «Старт» рядом с Ходынкой девелопер Dar построит деловой комплекс

Ранее считалось, что там появится жилье
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

Мэрия Москвы выпустила градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) общей площадью 1,8 га на Ленинградском проспекте, на котором сейчас расположен торговый центр «Старт» (25 242 кв. м). Сам документ опубликован на сайте Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. В нем сказано, что на этой площадке можно будет построить административно-деловой комплекс общей площадью 190 000 кв. м. Девелопером этого проекта, судя по всему, выступит компания Dar, входящая в ГК «Бэсткон» бизнесмена Карена Авдаляна. По крайней мере именно принадлежащая ей фирма «Премиум эстейт» в марте 2023 г. выкупила «Старт» у президента и бывшего основного акционера футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Тогда эксперты предполагали, что на месте торгового центра появится жилой комплекс на 60 000–90 000 кв. м, но в итоге Dar смогла согласовать там только коммерческую недвижимость. Представитель девелопера от комментариев отказался.

Инвестиции в новый административно-деловой центр директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает в 30–35 млрд руб. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что расходы будут меньше – около 20 млрд руб. Площадь участка и высокая плотность окружающей застройки в целом ограничивают варианты развития площадки, рассуждает руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. По его мнению, там можно будет разместить только бизнес-центр. Впрочем, Чернядьев уверен, что в этом комплексе, помимо офисных площадей, появятся еще и помещения общественного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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