Структура Сбера закрыла одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Девелопер «Ориентир» и логистический оператор «Сберлогистика» (входит в группу «Сбербанк») договорились о строительстве крупного складского комплекса на западе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к сторонам сделки. По их словам, он появится на территории индустриального парка «Ориентир-запад» рядом с городом Истра. Его площадь составит почти 150 000 кв. м. Сам проект будет реализован в формате built-to-suit, т. е. девелоперу еще предстоит его возвести под заказчика. После завершения строительства «Сберлогистика» возьмет площади в данном комплексе в аренду, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию во второй половине 2025 г. Они также добавляют, что договор с оператором подписан сроком на 10 лет. Представители «Ориентира» и «Сберлогистики» на запросы не ответили.