Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Структура Сбера закрыла одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Она арендовала почти 150 000 кв. м в логопарке «Ориентир-запад» рядом с Истрой
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер «Ориентир» и логистический оператор «Сберлогистика» (входит в группу «Сбербанк») договорились о строительстве крупного складского комплекса на западе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к сторонам сделки. По их словам, он появится на территории индустриального парка «Ориентир-запад» рядом с городом Истра. Его площадь составит почти 150 000 кв. м. Сам проект будет реализован в формате built-to-suit, т. е. девелоперу еще предстоит его возвести под заказчика. После завершения строительства «Сберлогистика» возьмет площади в данном комплексе в аренду, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию во второй половине 2025 г. Они также добавляют, что договор с оператором подписан сроком на 10 лет. Представители «Ориентира» и «Сберлогистики» на запросы не ответили.

Строительство склада в районе Истры может обойтись девелоперу примерно в 10,5–11,2 млрд руб., подсчитал директор компании «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский. Основатель Telegram-канала Skladexpert Александр Перфильев говорит о 12 млрд руб. С учетом размера сделки, сроков строительства (менее одного года) и долгосрочного контракта ставка аренды на этом объекте может быть в пределах 11 500–12 000 руб. за 1 кв. м в год, полагает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости земли Nikoliers Виктор Афанасенко. Герастовский также называет цифру в 12 000 руб. за 1 кв. м. Получается, что новый склад за все время контракта обойдется «Сберлогистике» в 17,2–18 млрд руб.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных