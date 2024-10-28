Структура Сбера закрыла одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Структура Сбера закрыла одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складовОна арендовала почти 150 000 кв. м в логопарке «Ориентир-запад» рядом с Истрой
Девелопер «Ориентир» и логистический оператор «Сберлогистика» (входит в группу «Сбербанк») договорились о строительстве крупного складского комплекса на западе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к сторонам сделки. По их словам, он появится на территории индустриального парка «Ориентир-запад» рядом с городом Истра. Его площадь составит почти 150 000 кв. м. Сам проект будет реализован в формате built-to-suit, т. е. девелоперу еще предстоит его возвести под заказчика. После завершения строительства «Сберлогистика» возьмет площади в данном комплексе в аренду, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию во второй половине 2025 г. Они также добавляют, что договор с оператором подписан сроком на 10 лет. Представители «Ориентира» и «Сберлогистики» на запросы не ответили.
Строительство склада в районе Истры может обойтись девелоперу примерно в 10,5–11,2 млрд руб., подсчитал директор компании «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский. Основатель Telegram-канала Skladexpert Александр Перфильев говорит о 12 млрд руб. С учетом размера сделки, сроков строительства (менее одного года) и долгосрочного контракта ставка аренды на этом объекте может быть в пределах 11 500–12 000 руб. за 1 кв. м в год, полагает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости земли Nikoliers Виктор Афанасенко. Герастовский также называет цифру в 12 000 руб. за 1 кв. м. Получается, что новый склад за все время контракта обойдется «Сберлогистике» в 17,2–18 млрд руб.