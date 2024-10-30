Аренда помещений для легкой промышленности выросла почти в полтора раза

Ставка аренды в объектах формата light industrial (в них размещаются различные производства легкой промышленности. – «Ведомости») в Московском регионе на конец III квартала 2024 г. в среднем составляла 14 600 руб. за 1 кв. м в год. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там сказано, что с начала года этот показатель увеличился на 46%. О резком росте ставок в данном сегменте говорят и другие консультанты. К примеру, руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева уверяет, что помещения light industrial год к году подорожали на 31% до 12 100 руб. за 1 кв. м. По данным регионального директора департамента складской и индустриальной недвижимости земли Nikoliers Виктора Афанасенко, ставки за последние 10 месяцев выросли на 21%: сейчас помещения light industrial сдаются в среднем по 13 430 руб. за квадрат. Подтверждают тенденцию и девелоперы. В частности, управляющий директор холдинга «Строительный альянс» Александр Никишов говорит, что за последний год аренда подорожала в 2 раза с 9000–9500 до 18 000–19 000 руб. в год, включая НДС и операционные расходы.