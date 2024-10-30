Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Аренда помещений для легкой промышленности выросла почти в полтора раза

Это связано в том числе с серьезным дефицитом объектов такого формата
Екатерина Волкова
Отечественные игроки стали активно развивать собственные производства / Ведомости

Ставка аренды в объектах формата light industrial (в них размещаются различные производства легкой промышленности. – «Ведомости») в Московском регионе на конец III квартала 2024 г. в среднем составляла 14 600 руб. за 1 кв. м в год. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там сказано, что с начала года этот показатель увеличился на 46%. О резком росте ставок в данном сегменте говорят и другие консультанты. К примеру, руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева уверяет, что помещения light industrial год к году подорожали на 31% до 12 100 руб. за 1 кв. м. По данным регионального директора департамента складской и индустриальной недвижимости земли Nikoliers Виктора Афанасенко, ставки за последние 10 месяцев выросли на 21%: сейчас помещения light industrial сдаются в среднем по 13 430 руб. за квадрат. Подтверждают тенденцию и девелоперы. В частности, управляющий директор холдинга «Строительный альянс» Александр Никишов говорит, что за последний год аренда подорожала в 2 раза с 9000–9500 до 18 000–19 000 руб. в год, включая НДС и операционные расходы.

Увеличилась и стоимость продажи площадей в объектах такого формата, правда не так существенно. Из отчета IBC Real Estate следует, что рыночная цена 1 кв. м в комплексах light industrial сейчас находится на уровне 115 000 руб. за 1 кв. м, а это на 21% больше, чем было в январе. Похожую цифру – 114 600 руб. за 1 кв. м – называет и Афанасьева. А вот Афанасенко говорит о 104 510 руб. за квадрат. Прирост с начала года, по его данным, составил 17%.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных