Capital Group может поучаствовать в крупном жилом проекте у Лосиного острова

Большая часть площадки (159 га) на Вешних Водах ранее принадлежала подконтрольному Министерству обороны России Главному управлению обустройства войск (ГУОВ). По крайней мере, в 2022 г. эта структура выставляла данную территорию на продажу за 24,2 млрд руб., но тогда найти инвестора на лот не удалось. Вышло ли ГУОВ из этого актива или оно привлекло Capital Group в качестве девелопера, узнать не удалось. Один из партнеров застройщика утверждает, что права на эту площадку перешли структурам компании и ее партнеров. В частности, по его словам, большая часть территории уже переведена на АО «Град сити». В его карточке в «СПАРК-Интерфаксе» указан почтовый ящик с доменом Capital Group. Запрос в ГУОВ остался без ответа.