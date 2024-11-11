Capital Group может поучаствовать в крупном жилом проекте у Лосиного острова

Capital Group может поучаствовать в крупном жилом проекте у Лосиного островаДевелопер получил право на развитие площадки структуры Минобороны на северо-востоке Москвы
ООО «Капитал груп» в 2024–2025 гг. разработает проект планировки территории общей площадью 176,5 га на ул. Вешних Вод рядом с нацпарком «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы. Это следует из распоряжения Москомархитектуры, с которым ознакомились «Ведомости». Представители ведомства и девелопера эту информацию подтвердили. Из ответа первого следует, что застройщик выступает инвестором проекта, который появится на этом участке. Компания «обладает всей необходимой компетенцией в данной области», сообщил он.
Большая часть площадки (159 га) на Вешних Водах ранее принадлежала подконтрольному Министерству обороны России Главному управлению обустройства войск (ГУОВ). По крайней мере, в 2022 г. эта структура выставляла данную территорию на продажу за 24,2 млрд руб., но тогда найти инвестора на лот не удалось. Вышло ли ГУОВ из этого актива или оно привлекло Capital Group в качестве девелопера, узнать не удалось. Один из партнеров застройщика утверждает, что права на эту площадку перешли структурам компании и ее партнеров. В частности, по его словам, большая часть территории уже переведена на АО «Град сити». В его карточке в «СПАРК-Интерфаксе» указан почтовый ящик с доменом Capital Group. Запрос в ГУОВ остался без ответа.