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Холдинг «Нацпроектстрой» может выйти на рынок жилой и коммерческой недвижимости

Его структура, судя по всему, планирует застроить несколько участков в Медведкове
Екатерина Волкова
Максим Блинов / РИА Новости

Входящая в холдинг «Нацпроектстрой» компания «Дороги и мосты» (ранее – «Мостотрест») учредила фирму «Специализированный застройщик (СЗ) «Примеро». По данным «СПАРК-Интерфакса», это произошло еще летом нынешнего года, однако ранее об этом не сообщалось. «Дороги и мосты» уже передала СЗ «Примеро» несколько участков в Южном Медведкове, знает один из партнеров компании. Речь, по его словам, идет примерно о 13 га на ул. Вилюйской, а также на ул. Молодцова. Из выписки Росреестра следует, что СЗ «Примеро» действительно получил права на эту территорию 1 ноября. Что структура «Нацпроектстроя» планирует делать с этой территорией, не известно. Запрос в холдинг остался без ответа. Но, как отмечает управляющий партнер Prolex Константин Лушников, юридическое лицо, называемое «специализированный застройщик», создается для реализации конкретных проектов в области строительства многоквартирных домов или иных видов недвижимости. Если это действительно так, то это будет первый известный проект «Нацпроектстроя» в этих сегментах.

Сам холдинг, созданный в 2019 г. госкорпорацией ВЭБ.РФ и структурой миллиардера Аркадия Ротенберга, специализируется на возведении инфраструктурных объектов – дорог, мостов, портов, энергетических комплексов. Среди его проектов – Керакский тоннель в Забайкалье, вокзал для аэроэкспрессов в аэропорту «Шереметьево», Юго-Восточная хорда Москвы, Высокогорский мост через реку Енисей, Адлерская ТЭС и проч. В конце 2023 г. ВЭБ продал свою долю в холдинге группе компаний «1520».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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