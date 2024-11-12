Холдинг «Нацпроектстрой» может выйти на рынок жилой и коммерческой недвижимости

Входящая в холдинг «Нацпроектстрой» компания «Дороги и мосты» (ранее – «Мостотрест») учредила фирму «Специализированный застройщик (СЗ) «Примеро». По данным «СПАРК-Интерфакса», это произошло еще летом нынешнего года, однако ранее об этом не сообщалось. «Дороги и мосты» уже передала СЗ «Примеро» несколько участков в Южном Медведкове, знает один из партнеров компании. Речь, по его словам, идет примерно о 13 га на ул. Вилюйской, а также на ул. Молодцова. Из выписки Росреестра следует, что СЗ «Примеро» действительно получил права на эту территорию 1 ноября. Что структура «Нацпроектстроя» планирует делать с этой территорией, не известно. Запрос в холдинг остался без ответа. Но, как отмечает управляющий партнер Prolex Константин Лушников, юридическое лицо, называемое «специализированный застройщик», создается для реализации конкретных проектов в области строительства многоквартирных домов или иных видов недвижимости. Если это действительно так, то это будет первый известный проект «Нацпроектстроя» в этих сегментах.