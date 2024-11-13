Продажи квартир в готовых домах Москвы за год упали на 20%Спрос на жилье падает прежде всего из-за высоких ставок по кредитам
В январе – октябре 2024 г. в Москве продали 115 300 квартир на вторичном рынке, по данным Росстата. По сведениям службы, это на 20,3% меньше, чем было реализовано в аналогичный период прошлого года. Спад активности в этом сегменте подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов утверждает, что продажи жилья в готовых домах в российской столице по итогам трех кварталов просели на 15% до 101 706 лотов. Руководитель «Циан аналитики» Алексей Попов добавляет, что в июле – сентябре было реализовано на 28% квартир меньше, чем в III квартале 2023 г. Практически такие же цифры (27,7%) за этот период приводит и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.
Снижение продаж на вторичном рынке обусловлено удорожанием ипотечных кредитов, объясняет Сырцов. Он напоминает, что еще в 2023 г. доля сделок с привлечением заемных средств в этом сегменте превышала 50%. Теперь же кредиты берут в основном на небольшие суммы и на короткий срок, утверждают эксперты. Кроме того, по их словам, квартиры в готовых домах перестали покупать и инвесторы. Учитывая рост ставок по депозитам, им выгоднее положить свободные средства в банк, отложив приобретение жилья на неопределенный срок, добавляет Сырцов.