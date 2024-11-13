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/ Недвижимость

Продажи квартир в готовых домах Москвы за год упали на 20%

Спрос на жилье падает прежде всего из-за высоких ставок по кредитам
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе – октябре 2024 г. в Москве продали 115 300 квартир на вторичном рынке, по данным Росстата. По сведениям службы, это на 20,3% меньше, чем было реализовано в аналогичный период прошлого года. Спад активности в этом сегменте подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов утверждает, что продажи жилья в готовых домах в российской столице по итогам трех кварталов просели на 15% до 101 706 лотов. Руководитель «Циан аналитики» Алексей Попов добавляет, что в июле – сентябре было реализовано на 28% квартир меньше, чем в III квартале 2023 г. Практически такие же цифры (27,7%) за этот период приводит и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Снижение продаж на вторичном рынке обусловлено удорожанием ипотечных кредитов, объясняет Сырцов. Он напоминает, что еще в 2023 г. доля сделок с привлечением заемных средств в этом сегменте превышала 50%. Теперь же кредиты берут в основном на небольшие суммы и на короткий срок, утверждают эксперты. Кроме того, по их словам, квартиры в готовых домах перестали покупать и инвесторы. Учитывая рост ставок по депозитам, им выгоднее положить свободные средства в банк, отложив приобретение жилья на неопределенный срок, добавляет Сырцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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