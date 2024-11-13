Продажи квартир в готовых домах Москвы за год упали на 20%

В январе – октябре 2024 г. в Москве продали 115 300 квартир на вторичном рынке, по данным Росстата. По сведениям службы, это на 20,3% меньше, чем было реализовано в аналогичный период прошлого года. Спад активности в этом сегменте подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов утверждает, что продажи жилья в готовых домах в российской столице по итогам трех кварталов просели на 15% до 101 706 лотов. Руководитель «Циан аналитики» Алексей Попов добавляет, что в июле – сентябре было реализовано на 28% квартир меньше, чем в III квартале 2023 г. Практически такие же цифры (27,7%) за этот период приводит и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.