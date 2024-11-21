Дефицит офисов в аренду в Москве сохранится минимум до 2028 года

Многим компаниям действительно будет сложно снять офис в Москве в ближайшие годы, подтверждают опрошенные «Ведомостями» консультанты. В частности, о нехватке площадей под эти цели говорит заместитель директора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. По его словам, до 2028 г. на рынок будет выведено более 5 млн кв. м офисов и лишь 950 000 кв. м из них предназначено под аренду. Еще 500 000 кв. м придется на формат build-to-suit, т. е. эти помещения можно будет как продать, так и сдать, уточняет эксперт. Сколько при этом площадей понадобится потенциальным арендаторам в ближайшие три года, он подсчитать затруднился. Партнер компании «Ricci | офисы» Дмитрий Жидков ожидает, что до конца 2027 г. в Москве введут 2,8 млн кв. м офисов. По его словам, лишь 470 000 кв. м из них сейчас строят под аренду. Сколько из этого объема реально выйдет на рынок, он оценить не смог, так как контракты по части площадей, скорее всего, будут заключены еще до ввода объектов в эксплуатацию. О дефиците предложения, как считают в NF Group, говорит и снижение доли вакантных помещений. До конца этого года данный показатель составит 5%, а к 2026 г. он сократится до 4,5%, прогнозируют в компании.