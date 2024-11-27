Немецкий ритейлер Selgros реанимировал переговоры о продаже бизнеса в России

Selgros Cash & Carry вновь начала искать покупателей на свои активы в России, рассказали три консультанта, работавших с немецким ритейлером. Эту информацию подтверждают два топ-менеджера компаний, которые получили предложение о приобретении бизнеса сети. Как следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости», речь идет о 30 объектах недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани, а также других городах. Их совокупная цена – почти 50 млрд руб. Самые дорогие активы – площадка на 109,5 га в д. Елизарово в новой Москве (3,9 млрд руб.), торговый центр «Гавань» (18 288 кв. м) рядом со ст. м. «Водный стадион» (3,5 млрд руб.), 12,9 га в Шереметьеве (3,1 млрд руб.) и права на 0,4 га на Воздвиженке в центре российской столицы под строительство элитного жилого комплекса (2,9 млрд руб.). Продаются также 12 гипермаркетов, семь из которых в Москве и области, бизнес-центр в бывшей усадьбе Лепехиных рядом со ст. м. «Таганская», площадка под жилье на ул. Большой Полянке, офис «Арт-Рублевка» на Успенском шоссе. В российском офисе Selgros на запрос «Ведомостей» не ответили.