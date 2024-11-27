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Немецкий ритейлер Selgros реанимировал переговоры о продаже бизнеса в России

Компания планировала передать свои активы топ-менеджерам, сейчас же она предлагает их девелоперам жилья
Екатерина Волкова
Яндекс.Панорамы

Selgros Cash & Carry вновь начала искать покупателей на свои активы в России, рассказали три консультанта, работавших с немецким ритейлером. Эту информацию подтверждают два топ-менеджера компаний, которые получили предложение о приобретении бизнеса сети. Как следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости», речь идет о 30 объектах недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани, а также других городах. Их совокупная цена – почти 50 млрд руб. Самые дорогие активы – площадка на 109,5 га в д. Елизарово в новой Москве (3,9 млрд руб.), торговый центр «Гавань» (18 288 кв. м) рядом со ст. м. «Водный стадион» (3,5 млрд руб.), 12,9 га в Шереметьеве (3,1 млрд руб.) и права на 0,4 га на Воздвиженке в центре российской столицы под строительство элитного жилого комплекса (2,9 млрд руб.). Продаются также 12 гипермаркетов, семь из которых в Москве и области, бизнес-центр в бывшей усадьбе Лепехиных рядом со ст. м. «Таганская», площадка под жилье на ул. Большой Полянке, офис «Арт-Рублевка» на Успенском шоссе. В российском офисе Selgros на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сам ритейлер был основан в 1990 г. Сейчас в его портфеле около 100 гипермаркетов в Германии, Польше, Румынии и России. Владелец Selgros – австрийская инвесткомпания Transgourmet. Выручка сети по итогам 2023 г. составила 903,2 млн евро, чистая прибыль – 18 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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