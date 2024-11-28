Messier Group, которую связывают с бизнесменом Царукяном, распродает активы

Ortiga Development выкупила у Messier Group несколько компаний, владеющих девелоперскими проектами в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», 15 октября она стала владельцем ООО «Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Текстильщики», которому принадлежат права на участок в 0,5 га на Люблинской улице. Сама Messier Group приобрела эту фирму на торгах, организованных мэрией Москвы, еще весной 2022 г. и планировала построить на площадке многофункциональный комплекс на 7920 кв. м. На сайте Ortiga Development сказано, что проект будет немного больше: она планирует возвести там торговый центр Ratin на 11 000 кв. м. Там же говорится, что она возведет еще один торгово-офисный комплекс – на 46 000 кв. м в рамках ТПУ «Печатники». Это тоже бывший проект Messier Group, который она тоже выкупила у мэрии Москвы почти три года назад. Продала ли она его или привлекла Ortiga Development в качестве партнера, узнать не удалось. Кроме того, в октябре этого года Messier Group передала этой компании еще и фирму ООО «Новатор», которой принадлежат права на 1,1 га на ул. Новаторов. Что планируется делать с этим участком, пока не известно.