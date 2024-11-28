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Messier Group, которую связывают с бизнесменом Царукяном, распродает активы

Два транспортно-пересадочных узла у нее выкупила Ortiga Development
Екатерина Волкова
Денис Воронин / Агентство «Москва»

Ortiga Development выкупила у Messier Group несколько компаний, владеющих девелоперскими проектами в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», 15 октября она стала владельцем ООО «Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Текстильщики», которому принадлежат права на участок в 0,5 га на Люблинской улице. Сама Messier Group приобрела эту фирму на торгах, организованных мэрией Москвы, еще весной 2022 г. и планировала построить на площадке многофункциональный комплекс на 7920 кв. м. На сайте Ortiga Development сказано, что проект будет немного больше: она планирует возвести там торговый центр Ratin на 11 000 кв. м. Там же говорится, что она возведет еще один торгово-офисный комплекс – на 46 000 кв. м в рамках ТПУ «Печатники». Это тоже бывший проект Messier Group, который она тоже выкупила у мэрии Москвы почти три года назад. Продала ли она его или привлекла Ortiga Development в качестве партнера, узнать не удалось. Кроме того, в октябре этого года Messier Group передала этой компании еще и фирму ООО «Новатор», которой принадлежат права на 1,1 га на ул. Новаторов. Что планируется делать с этим участком, пока не известно.

Messier Group, которую участники рынка ранее связывали с политиком и одним из самых богатых предпринимателей Армении – Гагиком Царукяном, начала активно скупать площадки в Москве и Подмосковье еще несколько лет назад. Помимо ТПУ «Текстильщики» и «Печатники» она выкупила на торгах ТПУ «Боровское шоссе». Кроме того, она уже приступила к строительству жилого комплекса на 26 000 кв. м в подмосковном Климовске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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