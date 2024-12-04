Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Столичная мэрия выставила на продажу по 1 рублю сразу пять площадок в Москве

На этих участках можно построить почти 90 000 кв. м объектов для легкой и тяжелой промышленности
Екатерина Волкова
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Мэрия Москвы объявила торги на поиск инвесторов, которые в рамках программы Масштабных инвестиционных проектов (МАИП) построят на пяти участках на 10 га производственные объекты для нужд легкой и тяжелой промышленности общей площадью 87 000 кв. м. Соответствующие уведомления опубликованы на сайте городского инвестиционного портала. Стартовая цена каждого лота составляет 1 руб. Самый крупный проект появится на Ивлевском шоссе недалеко от села Покровское: там на 5,7 га будет построен комплекс формата light industrial (под размещение легкой промышленности) на 45 656 кв. м. Кроме того, на 2 га в Софьино под Троицком победитель аукциона должен будет возвести аналогичный объект для нужд фармацевтической отрасли на 16  000 кв. м. Также на Салтыковской улице в Новокосине планируется строительство логопарка на 14 000 кв. м, а на участках в Некрасовке – двух центров общей площадью почти 11 000 кв. м.

Программа МАИП предполагает выделение городом земельных участков различным компаниям сроком на пять лет, на них можно строить производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, спортивные и другие объекты. Инвесторы при этом могут не только получить эти площадки или без торгов, или за 1 руб., но и рассчитывать на льготы за создание рабочих мест по жилым проектам.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных