Столичная мэрия выставила на продажу по 1 рублю сразу пять площадок в Москве

Мэрия Москвы объявила торги на поиск инвесторов, которые в рамках программы Масштабных инвестиционных проектов (МАИП) построят на пяти участках на 10 га производственные объекты для нужд легкой и тяжелой промышленности общей площадью 87 000 кв. м. Соответствующие уведомления опубликованы на сайте городского инвестиционного портала. Стартовая цена каждого лота составляет 1 руб. Самый крупный проект появится на Ивлевском шоссе недалеко от села Покровское: там на 5,7 га будет построен комплекс формата light industrial (под размещение легкой промышленности) на 45 656 кв. м. Кроме того, на 2 га в Софьино под Троицком победитель аукциона должен будет возвести аналогичный объект для нужд фармацевтической отрасли на 16 000 кв. м. Также на Салтыковской улице в Новокосине планируется строительство логопарка на 14 000 кв. м, а на участках в Некрасовке – двух центров общей площадью почти 11 000 кв. м.