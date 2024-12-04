Столичная мэрия выставила на продажу по 1 рублю сразу пять площадок в Москве

Столичная мэрия выставила на продажу по 1 рублю сразу пять площадок в МосквеНа этих участках можно построить почти 90 000 кв. м объектов для легкой и тяжелой промышленности
Мэрия Москвы объявила торги на поиск инвесторов, которые в рамках программы Масштабных инвестиционных проектов (МАИП) построят на пяти участках на 10 га производственные объекты для нужд легкой и тяжелой промышленности общей площадью 87 000 кв. м. Соответствующие уведомления опубликованы на сайте городского инвестиционного портала. Стартовая цена каждого лота составляет 1 руб. Самый крупный проект появится на Ивлевском шоссе недалеко от села Покровское: там на 5,7 га будет построен комплекс формата light industrial (под размещение легкой промышленности) на 45 656 кв. м. Кроме того, на 2 га в Софьино под Троицком победитель аукциона должен будет возвести аналогичный объект для нужд фармацевтической отрасли на 16 000 кв. м. Также на Салтыковской улице в Новокосине планируется строительство логопарка на 14 000 кв. м, а на участках в Некрасовке – двух центров общей площадью почти 11 000 кв. м.
Программа МАИП предполагает выделение городом земельных участков различным компаниям сроком на пять лет, на них можно строить производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, спортивные и другие объекты. Инвесторы при этом могут не только получить эти площадки или без торгов, или за 1 руб., но и рассчитывать на льготы за создание рабочих мест по жилым проектам.