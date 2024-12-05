Capital Group может построить крупный жилой квартал на севере Москвы

Capital Group может построить крупный жилой квартал на севере МосквыСтруктура девелопера стала оператором проекта реорганизации промзоны рядом с Речным вокзалом
Компания «Специализированный застройщик «Бореалис девелопмент», которая принадлежит девелоперу Capital Group и структуре департамента городского имущества Москвы, в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) разработает проект застройки промзоны на 17,4 га на пересечении ул. Фестивальной и ул. Лавочкина у Речного вокзала. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Об этом также сообщает отраслевой Telegram-канал «Стройки – и точка». По его данным, Capital Group назначена оператором по реорганизации этой промзоны. Представитель девелопера от комментариев отказался. Представитель департамента городского имущества сообщил лишь, что реорганизацию двух участков на ул. Фестивальной и ул. Лавочкина проводит оператор КРТ, определенный городом. Другие детали он не раскрыл.
На территории рядом с Речным вокзалом мэрия Москвы уже одобрила строительство 325 040 кв. м недвижимости, из которых 255 760 кв. м придется на жилье, остальное – на объекты инфраструктуры. Инвестиции в такой проект директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает в 50–60 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что затраты будут на уровне 45–50 млрд руб. Такие же цифры называет и старший директор департамента инвестиций и рынков капитала Commonwealth Partnership Ольга Шлычкова. При этом, по мнению Рывкина, выручка от реализации квартир в будущем комплексе будет на уровне 100–110 млрд руб.