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Capital Group может построить крупный жилой квартал на севере Москвы

Структура девелопера стала оператором проекта реорганизации промзоны рядом с Речным вокзалом
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания «Специализированный застройщик «Бореалис девелопмент», которая принадлежит девелоперу Capital Group и структуре департамента городского имущества Москвы, в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) разработает проект застройки промзоны на 17,4 га на пересечении ул. Фестивальной и ул. Лавочкина у Речного вокзала. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Об этом также сообщает отраслевой Telegram-канал «Стройки – и точка». По его данным, Capital Group назначена оператором по реорганизации этой промзоны. Представитель девелопера от комментариев отказался. Представитель департамента городского имущества сообщил лишь, что реорганизацию двух участков на ул. Фестивальной и ул. Лавочкина проводит оператор КРТ, определенный городом. Другие детали он не раскрыл.

На территории рядом с Речным вокзалом мэрия Москвы уже одобрила строительство 325 040 кв. м недвижимости, из которых 255 760 кв. м придется на жилье, остальное – на объекты инфраструктуры. Инвестиции в такой проект директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает в 50–60 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что затраты будут на уровне 45–50 млрд руб. Такие же цифры называет и старший директор департамента инвестиций и рынков капитала Commonwealth Partnership Ольга Шлычкова. При этом, по мнению Рывкина, выручка от реализации квартир в будущем комплексе будет на уровне 100–110 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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