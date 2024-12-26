Capital Group может построить жилой комплекс на территории легендарной «Тишинки»

Интерес Capital Group к зданию на Большой Грузинской улице, скорее всего, обусловлен желанием принять участие в застройке всей территории «Тишинки», считает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев. Об этом же говорит и партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Многие девелоперы давно рассматривают эту площадку под строительство жилья, напоминают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Бюро «Остоженка» уже разработало две архитектурные концепции проектов на данной территории. «Ведомости» с ними ознакомились. Первая из них предполагает возведение там 100-метровых башен на 80 476 кв. м, вторая – 16-этажных зданий на 58 643 кв. м. Судя по эскизам, сам торговый центр планируется сохранить, но реконструировать под современные стандарты. Из документа также следует, что проект охватывает и территорию, на которой находится здание, купленное Capital Group. Ранее в сети публиковалась другая концепция застройки этой площадки, она предполагала снос «Тишинки». Заказчики обоих вариантов неизвестны. Получить комментарии компании «ТВК «Тишинка», которая владеет этим объектом, не удалось.