Capital Group может построить жилой комплекс на территории легендарной «Тишинки»Девелопер стал арендатором участка, на котором находится этот торговый центр
Девелоперская компания Capital Group стала владельцем здания 1939 года постройки, расположенного на Большой Грузинской улице рядом с торгово-выставочным комплексом (ТВК) «Тишинка». Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка была закрыта в августе этого года. Площадь комплекса – 538 кв. м. Он занимает участок на 2,1 га, на котором помимо данного здания находится и сам ТВК «Тишинка» (22 500 кв. м). В документах Росреестра сказано, что в октябре этого года Capital Group стала одним из арендаторов этой площадки. В самой компании от комментариев отказались.
Интерес Capital Group к зданию на Большой Грузинской улице, скорее всего, обусловлен желанием принять участие в застройке всей территории «Тишинки», считает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев. Об этом же говорит и партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Многие девелоперы давно рассматривают эту площадку под строительство жилья, напоминают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Бюро «Остоженка» уже разработало две архитектурные концепции проектов на данной территории. «Ведомости» с ними ознакомились. Первая из них предполагает возведение там 100-метровых башен на 80 476 кв. м, вторая – 16-этажных зданий на 58 643 кв. м. Судя по эскизам, сам торговый центр планируется сохранить, но реконструировать под современные стандарты. Из документа также следует, что проект охватывает и территорию, на которой находится здание, купленное Capital Group. Ранее в сети публиковалась другая концепция застройки этой площадки, она предполагала снос «Тишинки». Заказчики обоих вариантов неизвестны. Получить комментарии компании «ТВК «Тишинка», которая владеет этим объектом, не удалось.