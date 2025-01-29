Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

В половине офисов, введенных в этом году, появятся штаб-квартиры

Крупные холдинги все чаще стараются размещать своих сотрудников в одном месте
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

44% офисных площадей в бизнес-центрах, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, были построены по схеме build-to-suite, т. е. под конкретного заказчика для размещения штаб-квартир. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Там указано, что в натуральном выражении речь идет более чем о 320 000 кв. м. Правда, фактически речь идет лишь о двух примерах: корпорация «Роскосмос» намерена в этом году достроить головной офис на 200 000 кв. м в Филях, а «Яндекс» откроет штаб-квартиру на 120 600 кв. м в комплексе, который возводится на месте бывшей гостиницы «Корстон» на ул. Косыгина. Другие же консультанты указывают, что в этом году будут введены и другие бизнес-центры, в которых разместятся штаб-квартиры крупных компаний. В частности, генеральный директор Remain Дмитрий Клапша напоминает про медиацентр НТВ на 50 000 кв. м, а руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева – про штаб-квартиру девелопера ФСК на 44 000 кв. м в комплексе «Сидней сити» на ул. Шеногина и офис ГК «Эталон» на 14 000 кв. м в бизнес-центре «Серебряный фонтан» рядом со ст. м. «Алексеевская».

В процентном соотношении показатель этого года будет самым высоким за последние четыре года, отмечают опрошенные «Ведомостями» консультанты. По данным партнера NF Group Марии Зиминой, больше было только в 2021 г., когда были запущены головные офисы Сбербанка (128 400 кв. м) в деловом центре «Москва-сити», «Ростеха» (173 500 кв. м) в Тушине и Московской областной думы в бизнес-центре «Два капитана» (79 800 кв. м) рядом с Красногорском. Учитывая, что в тот год, по данным ILM, было введено 585 000 кв. м, на штаб-квартиры пришлось в общей сложности почти 65%. В 2022 г. этот показатель составлял всего 21%, а в 2020 и 2023 гг. на рынок не вышло ни одной штаб-квартиры, утверждает эксперт. Не было их фактически и в прошлом году. По данным Nikoliers, в 2024 г. лишь Мосгеотрест в ходе реконструкции увеличил свой основной офис на Ленинградском проспекте на 2400 кв. м до 8600 кв. м. А это всего 1,1% от общего объема введенных тогда площадей.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных