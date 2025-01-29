В половине офисов, введенных в этом году, появятся штаб-квартиры

44% офисных площадей в бизнес-центрах, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, были построены по схеме build-to-suite, т. е. под конкретного заказчика для размещения штаб-квартир. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Там указано, что в натуральном выражении речь идет более чем о 320 000 кв. м. Правда, фактически речь идет лишь о двух примерах: корпорация «Роскосмос» намерена в этом году достроить головной офис на 200 000 кв. м в Филях, а «Яндекс» откроет штаб-квартиру на 120 600 кв. м в комплексе, который возводится на месте бывшей гостиницы «Корстон» на ул. Косыгина. Другие же консультанты указывают, что в этом году будут введены и другие бизнес-центры, в которых разместятся штаб-квартиры крупных компаний. В частности, генеральный директор Remain Дмитрий Клапша напоминает про медиацентр НТВ на 50 000 кв. м, а руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева – про штаб-квартиру девелопера ФСК на 44 000 кв. м в комплексе «Сидней сити» на ул. Шеногина и офис ГК «Эталон» на 14 000 кв. м в бизнес-центре «Серебряный фонтан» рядом со ст. м. «Алексеевская».