ПИК застроит бывшую территорию винно-коньячного завода

Московский винно-коньячный завод был основан в подмосковных Химках в 1940 г. Во время войны он стал выпускать безалкогольные напитки – морс, квас, брагу – и поставлять их в госпитали и на продуктовые прилавки. В наше время предприятие получило известность как производитель коньяка под брендами «Киновский» и «Старый город». В 2021 г. завод закрыл площадку на Ленинградском шоссе по требованию мэрии, частично переведя производство в Тулу, писал «Коммерсантъ». В 2020 г., по собственным данным, предприятие выпустило 744 210 дал напитков, а также занимало 4-е место в России по выпуску коньяков (721 900 дал).