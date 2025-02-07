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ПИК застроит бывшую территорию винно-коньячного завода

Девелопер стал владельцем 3,3 га на Ленинградском шоссе
Екатерина Волкова
Галина Казакулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Связанное с ГК ПИК ООО «Специализированный застройщик «Махаон» стало владельцем земельного участка общей площадью 3,3 га на Ленинградском шоссе, 67, в Левобережном районе столицы. Об этом свидетельствует выписка из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка была закрыта 15 мая 2024 г. Продавец – Московский винно-коньячный завод «КиН», который располагался на этой площадке до 2021 г. В последнем не ответили на запрос «Ведомостей». На купленном участке девелопер Forma (входит в ГК ПИК) построит жилой комплекс бизнес-класса, запуск проекта, вероятно, произойдет уже в этом году, сообщил его представитель.

Московский винно-коньячный завод был основан в подмосковных Химках в 1940 г. Во время войны он стал выпускать безалкогольные напитки – морс, квас, брагу – и поставлять их в госпитали и на продуктовые прилавки. В наше время предприятие получило известность как производитель коньяка под брендами «Киновский» и «Старый город». В 2021 г. завод закрыл площадку на Ленинградском шоссе по требованию мэрии, частично переведя производство в Тулу, писал «Коммерсантъ». В 2020 г., по собственным данным, предприятие выпустило 744 210 дал напитков, а также занимало 4-е место в России по выпуску коньяков (721 900 дал).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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