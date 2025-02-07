ПИК застроит бывшую территорию винно-коньячного завода

ПИК застроит бывшую территорию винно-коньячного заводаДевелопер стал владельцем 3,3 га на Ленинградском шоссе
Связанное с ГК ПИК ООО «Специализированный застройщик «Махаон» стало владельцем земельного участка общей площадью 3,3 га на Ленинградском шоссе, 67, в Левобережном районе столицы. Об этом свидетельствует выписка из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка была закрыта 15 мая 2024 г. Продавец – Московский винно-коньячный завод «КиН», который располагался на этой площадке до 2021 г. В последнем не ответили на запрос «Ведомостей». На купленном участке девелопер Forma (входит в ГК ПИК) построит жилой комплекс бизнес-класса, запуск проекта, вероятно, произойдет уже в этом году, сообщил его представитель.
Московский винно-коньячный завод был основан в подмосковных Химках в 1940 г. Во время войны он стал выпускать безалкогольные напитки – морс, квас, брагу – и поставлять их в госпитали и на продуктовые прилавки. В наше время предприятие получило известность как производитель коньяка под брендами «Киновский» и «Старый город». В 2021 г. завод закрыл площадку на Ленинградском шоссе по требованию мэрии, частично переведя производство в Тулу, писал «Коммерсантъ». В 2020 г., по собственным данным, предприятие выпустило 744 210 дал напитков, а также занимало 4-е место в России по выпуску коньяков (721 900 дал).